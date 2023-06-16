Техногенна катастрофа: в Укргідроенерго назвали втрати у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

У компанії уточнили, що серед втрат України від підриву Каховської ГЕС: Каховське водосховище, 1,5-2 млрд кВтг електроенергії, а також глибоководний шлях від Чорного моря до Запоріжжя.

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З підривом російськими окупантами Каховської ГЕС Україна зазнала неймовірних втрат, повідомляє Укргідроенерго.

Підірвавши Каховську ГЕС, російські окупанти викликали найбільшу на нашому континенті з часів Чорнобильської трагедії техногенну катастрофу.

В Укргідроенерго перерахували втрати України у зв'язку із втратою Каховської ГЕС.

Ми втратили:

Остання сходинка Дніпровського каскаду ГЕС, яка стримувала велику воду Каховського водосховища.

Каховське водосховище об'ємом 18,2 км куб, яке постачало водою чотири області України та сприяло розвитку сільського господарства. Також позбавлений водопостачання та окупований росіянами Крим, адже поблизу Нової Каховки починається Північнокримський канал.

1,5 — 2 млрд кВтг електроенергії, які станція виробляла в середньому для енергосистеми на рік до жовтня 2022 року.

Маневрові потужності для регулювання пікових навантажень, зокрема у Херсонській та Миколаївській областях.

Споруду Каховської ГЕС, яка була пам'яткою архітектури та працею багатьох поколінь. А також туристичним магнітом регіону.

Глибоководний шлях від Чорного моря до Запоріжжя, який годував і був артерією для проходження суден з усього світу.

Міст з автомобільною дорогою та залізничним сполученням, газопроводом та іншими комунікаціями, що з'єднують правий та лівий берег.

Також під загрозою загибелі та знищення опинилися тварини та рослини, які мають різний природоохоронний статус. Деякі екосистеми Україна може втратити назавжди. Зокрема, лише у зимовому саду Каховської ГЕС перебувало понад 1000 екземплярів унікальних рослин, які роками збирали та вирощували працівники станції.

Підрахунки збитків ще продовжуються, тож дані — не остаточні.

15 червня, Фокус писав про те, що у Мінприроди озвучили, скільки тварин загинуло на Херсонщині. Держекоінспекція України підрахувала, що внаслідок підриву окупантами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині могли загинути понад 883 мільйони диких тварин.

Нагадаємо, 6 червня дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області прорвало внаслідок вибуху. В результаті вода затопила величезну територію нижче за руслом Дніпра та створила екологічну катастрофу. Багато людей опинилися у пастці і були змушені забиратися на дахи будинків.