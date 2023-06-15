Підрив Каховської ГЕС: у Міндовкілля озвучили, скільки тварин загинуло на Херсонщині

У міністерстві проінформували, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС у сезон масового розмноження, тож багато тварин і не встигли народитися на світ. За підрахунками Держекоінспекції внаслідок теракту могли загинути понад 883 мільйони диких тварин.

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Держекоінспекція України підрахувала, що внаслідок підриву окупантами Каховської гідроелектростанції у Херсонській області могли загинути понад 883 мільйони диких тварин. Про це з посиланням на слова міністра Руслана Стрільця повідомила 15 червня пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Коні, лані, олені, дикі кабани, козулі, ондатри, бобри, лисиці, зайці та пернаті… Крила не гарантують птахам виживання після цієї катастрофи. Ті, хто дивом зберіг життя, змушені полишити середовище свого існування, шукати нове місце та пристосовуватися до нових умов", — йдеться у публікації.

Стрілець підкреслив, що теракт був скоєний у сезон масового розмноження, тож велика кількість тварин була позбавлена шансу на життя ще до народження.

"На прикладі російської війни в Україні світ має раз і назавжди зрозуміти, що таке Росія. Загарбники приходять не для того, щоб встановити свої правила. Вони приходять руйнувати й вбивати все живе без винятків", — заявив міністр.

За його словами, підрахунки збитків ще тривають, тож дані — не остаточні.

"Нагадаємо, що у цілому орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив Росією Каховської ГЕС вже становить понад 55 млрд гривень", — зазначила пресслужба.

Нагадаємо, 14 червня Greenpeace опублікувала дані про наслідки підриву греблі Каховської ГЕС. За оцінкою організації, в перші дні підтоплення у воду могло витекти до 150 тонн моторного мастила.

15 червня стала відома історія дитини з Херсонської області, будинок сім’ї якої змило під час повені. Тепер родина змушена жити просто неба.