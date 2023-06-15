Подрыв Каховской ГЭС: в Минприроды озвучили, сколько животных погибло на Херсонщине

В министерстве проинформировали, что российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС в сезон массового размножения, так что многие животные и не успели родиться на свет. По подсчетам Госэкоинспекции, в результате теракта могли погибнуть более 883 миллионов диких животных.

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Госэкоинспекция Украины подсчитала, что в результате подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области могли погибнуть более 883 миллионов диких животных. Об этом со ссылкой на слова министра Руслана Стрельца сообщила 15 июня пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Лошади, лани, олени, дикие кабаны, косули, ондатры, бобры, лисы, зайцы и пернатые… Крылья не гарантируют птицам выживания после этой катастрофы. Те, кто чудом сохранил жизнь, вынуждены покинуть среду своего существования, искать новое место и приспосабливаться к новым условиям", — говорится в публикации.

Стрелец подчеркнул, что теракт был совершен в сезон массового размножения, так что множество животных были лишены шанса на жизнь еще до рождения.

"На примере российской войны в Украине мир должен раз и навсегда понять, что такое Россия. Захватчики приходят не для того, чтобы установить свои правила. Они приходят разрушать и убивать все живое без исключений", — заявил министр.

По его словам, подсчеты убытков еще продолжаются, так что данные — не окончательные.

"Напомним, что в целом ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва Россией Каховской ГЭС уже составляет более 55 млрд гривен", — отметила пресс-служба.

Напомним, 14 июня Greenpeace опубликовала данные о последствиях подрыва плотины Каховской ГЭС. По оценке организации, в первые дни подтопления в воду могло вытечь до 150 тонн моторного масла.

15 июня стала известна история ребенка из Херсонской области, дом семьи которой смыло во время наводнения. Теперь семья вынуждена жить под открытым небом.