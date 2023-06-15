Подрыв Каховской ГЭС: затоплены 32 объекта с химикатами, нефтью и бензином, — Greenpeace

По данным организации, только в первые дни после катастрофы в воду могло попасть до 150 тонн моторного масла. Эксперты предупреждают, что снижение уровня воды приведет к загрязнению нефтепродуктами.

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Подрыв россиянами плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) привел к серьезной угрозе утечки химикатов, нефти и бензина, используемых в различных жилых, сельскохозяйственных, промышленных и коммерческих зонах. Об этом говорится в отчете международной природоохранной организации Greenpeace, опубликованном 14 июня.

Так, спутниковые данные, проанализированные Greenpeace, показывают, что в результате подтопления были задеты нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции, теплоэлектростанции и склады — всего 32 объекта. Следует отметить, что уже в первые дни после катастрофы в воду могло вытекать до 150 тонн моторного масла.

Карта подтопленных объектов с химикатами в результате подрыва Каховской ГЭС

Даже небольшое количество химикатов способно серьезно загрязнить почву и водоемы, что в результате приведет к затруднению доступа к чистой воде для многих людей, отмечают в организации. Особенно опасным является загрязнение промышленных зон, откуда химикаты могут смываться по течению, угрожая Черному морю и прибрежным районам.

Последствия для водных организмов в Каховском водохранилище и реке Днепр будут огромными. Это отрицательно отразится на среде обитания рыб, птиц, земноводных и других животных, а также приведет к загрязнению их ареалов, отмечают эксперты Greenpeace.

"Там, где уровень воды уже начал снижаться, можно ожидать масштабного загрязнения продуктами нефтеперерабатывающей отрасли и химической промышленности. Также следует изучить загрязнение тяжелыми металлами. Почвы и водоемы могут оставаться непригодными для сельского хозяйства или использования в качестве источника питьевой воды на многие годы, если не будет осуществлен контроль и не будут приняты соответствующие меры по восстановлению", — заявил химик Манфред Сантен.

В Greenpeace также отметили, что эксперты организации также следит за ситуацией на Запорожской атомной электростанции, поскольку падение уровня воды может привести к обвалу дамбы, которая удерживает воду в пруду, необходимом для охлаждения ядерного топлива и реакторов станции.

Напомним, 15 июня в Управлении экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины сообщил, что характер взрыва на Каховской ГЭС указывает на срабатывание взрывчатки внутри электростанции.

Ранее советник Офиса президента Украины Олег Устенко 8 июня сообщил, что Украина потребует от России многомиллиардных репараций в долларах за подрыв плотины Каховской ГЭС в Херсонской области.

Напомним также, 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин объявил о начале эвакуации из районов, расположенных в опасной зоне.