Характер взрыва на Каховской ГЭС свидетельствует о срабатывании устройства внутри — Минобороны

В оборонном ведомстве говорят, что подрыв ГЭС ракетами HIMARS, о чем заявляли в РФ, невозможен, потому что взрывчатого вещества в ракете недостаточно для разрушения ГЭС.

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Характер взрыва на Каховской ГЭС указывает на срабатывание взрывчатки внутри электростанции. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Руслан Берегуля.

"Следы из-за мощных поверхностных взрывов на соседних объектах отсутствуют, что указывает на срабатывание взрывного устройства внутри ГЭС, которую вероятно заложили бойцы 205-й мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. В момент взрыва норвежская сейсмическая система NORSAR зафиксировала колебания магнитудой от 1 до 2 баллов по координатам, которые совпадают с местом расположения Каховской ГЭС, что указывает на мощную силу взрыва", — сказал он.

Начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины полковник Руслан Берегуля.

Руслан Берегуля добавил, что разрушить дамбу Каховской ГЭС ракетами HIMARS невозможно, поскольку в одной ракете 100-200 кг взрывчатого вещества недостаточно для уничтожения такого сооружения. Полковник также подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС произошел сразу после того, как ВСУ начали наступление на отдельных участках линии боевого столкновения.

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что ВС РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС. Херсонская ОВА объявила об эвакуации людей из населенных пунктов, оказавшихся в зоне риска затопления.

Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов 6 июня в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами не подлежит восстановлению, а на ее строительство требуется 5 лет и 1 млрд долларов.