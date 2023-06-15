"Живемо на вулиці": хлопчик з-під Херсона показав змитий повінню будинок (фото, відео)

Письменник Мирослав Лаюк розповів про мешканця Херсонської області, родина якого залишилася без даху над головою після того, як стихія знесла його будинок.

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Український письменник та викладач Мирослав Лаюк розповів про дитину з Херсонської області, сім'ї якої доводиться жити просто неба після того, як будинок змило під час повені. Пост опублікований в Instagram.

"Все, що залишилося від будинку цього хлопчика та його родини після великої води", — такий підпис автор залишив до фото та відео.

Наслідки повені у Херсонській області

Наслідки підриву Каховської ГЕС у Херсонській області

Дитина, що залишилася без дому у Херсонській області

Повінь у Херсонській області

Екологічна катастрофа

Раніше Фокус розбирався у тому, як виживала Херсонщина після підриву Каховської ГЕС. Людей змивало з будинками стрімкою течією. Мешканці області розповіли, що на затоплених вулицях в Олешках плавали десятки тіл, проте російські військові забирали їх та ховали, щоб уникнути розголосу у пресі.

За даними дослідження Greenpeace, техногенна катастрофа в Херсонській області може доповнитись ще й витоком хімікатів, нафти та бензину, які використовуються у житлових, сільськогосподарських, промислових та комерційних зонах.

Автори проведеного дослідження спираються на супутникові дані, які вказують на те, що затоплено нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та склади. Загалом таких об'єктів нарахували 32. За попередніми даними, у перші дні катастрофи як мінімум 150 тонн моторного мастила опинилися у воді. Але навіть незначного, на перший погляд, обсягу цих хімікатів буде достатньо для забруднення ґрунту та водоймів. У результаті місцеві жителі мають складнощі з доступом до питної води.

Представники Greenpeace відзначають, що з високою ймовірністю можна говорити про те, що хімікати забруднюють річище Дніпра, Чорне море та прибережні райони. Більшість живих організмів також, ймовірно, загине. Тому зараз важливо провести дослідження щодо забруднення важкими металами, пояснив хімік Манфред Сантен, з німецького представництва Greenpeace.

У Міноборони вважають, що характер вибуху на Каховській ГЕС вказує на те, що спрацював пристрій усередині.

Нагадаємо, що Грета Тунберг підтримала проукраїнський мітинг та висміяла діяльність ООН. За словами екоактивістки зі Швеції, вона "не надто високо" оцінює дії ООН після підриву греблі Каховської ГЕС.