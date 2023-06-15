Ґрета Тунберг несподівано приєдналася до мітингу на підтримку України та висміяла ООН (відео)

Як зазначила шведська екоактивістка, вона "не надто високо" оцінює реакцію Організації Об'єднаних Націй на підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.

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Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг несподівано приєдналася до мітингу, організованого українцями перед будівлею Організації Об'єднаних Націй (ООН) у німецькому місті Бонн, щоб протестувати проти екологічної кризи в Україні. Про це у четвер, 15 червня, повідомляє німецький телеканал DW.

На мітингу Тунберг наголосила, що акція спрямована на підтримку України та протест проти вторгнення Росії та її злочинних дій. Вона висловила свою солідарність та підтримку українському народу.

"Ми стоїмо поряд з вами, бачимо все, що відбувається, і підтримуємо вас. Весь світ прикував свої погляди до України та Росії. Ми не залишимося байдужими. Будьте сильні, ми стоїмо з вами пліч-о-пліч", — заявила активістка.

У відповідь на питання оцінки роботи ООН Тунберг нестримно розсміялася, заявивши: "Не дуже високо [оцінюю], але так…" і продовжила сміятися.

Екоактивістка зазначила, що відповідальність за привернення уваги до катастрофи на Каховській гідроелектростанції лежить не лише на українцях, а й на світовій спільноті, яка стала свідком цих подій. Вона особливо наголосила на відповідальності Росії, яка, за її словами, є ініціатором катастрофи й продовжує її.

Ґрета Тунберг також назвала дії Росії, як сьогоднішні, так і давні, "абсолютно жахливими".

Нагадаємо, 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС.

9 червня представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що обставини підриву Каховської ГЕС "залишаються неясними". Він також заявив, що поки що нібито не можна говорити про те, що було скоєно воєнний злочин.

Також 9 червня в Офісі президента розкритикували ООН за заяву про підрив Каховської ГЕС. За словами радника ВП Михайла Подоляка, дуже дивно, що для чиновника ООН обставини підриву Каховської ГЕС є незрозумілими. Росіяни принижують міжнародне право та Статут організації.