Не помітили ознак злочину: в ООН виступили із заявою про підрив Каховської ГЕС

Представник офісу верховного комісара ООН із прав людини наполягає на незалежному розслідуванні, яке дасть змогу дати відповідь на запитання, хто ж причетний до підриву ГЕС.

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Наразі представники ООН із прав людини не можуть визначити, чи є дія, пов'язана з підривом Каховської гідроелектростанції, воєнним злочином, проведеним росіянами. Про це заявив представник офісу верховного комісара ООН із прав людини Джеремі Лоуренс, повідомляє видання Handelsblatt.

"Оскільки обставини інциденту залишаються неясними, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин", — заявив він, коментуючи руйнування греблі в Херсонській області.

Крім того, він наголосив на необхідності проведення незалежного, ретельного та прозорого розслідування інциденту. Лоуренс також зазначив, що всі запити щодо відвідування територій України, які перебувають під російською окупацією, було відхилено.

Нагадаємо, що глава "Укргідроенерго" Ігор Сирота 6 червня підрахував приблизну суму відновлення підірваної росіянами Каховської ГЕС у Херсонській області. Щоб її відбудувати, знадобиться від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів.

Через підтоплення в Новій Каховці загинули тварини у зоопарку "Казкова діброва". Окупанти заборонили виходити на роботу сторожам зоопарку, тож тварин не змогли випустити з вольєрів.