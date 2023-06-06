Загинули мавпи, єноти та поні: у Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова діброва" (відео)

Від затоплення могли врятуватися лише лебеді та качки. За словами власника парку Олени Навроцької, близько 300 тварин не могли випустити з вольєрів.

Related video

У тимчасово окупованій Новій Каховці через затоплення загинули всі тварини зоопарку "Казкова діброва". Про це повідомили у Facebook активісти UA Animals.

"Зоопарк повністю затоплений, врятуватися могли тільки лебеді та качки. Людина, з якою ми говорили, сказала: "Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Наразі його більше не існує", – зазначили активісти.

Власник парку Олена Навроцька сказала, що майже всі тварини загинули. До трагедії у цьому зоопарку проживали мавпи, єноти, ішаки, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших.

Тварини залишалися у парку з першого дня вторгнення військ Росії. Навроцька каже, що всі вони виявилися заблокованими, бо весь парк заміновано, завалено деревами та перерито окопами.

"Евакуація була неможлива. Ми всіма силами намагалися зберегти тварин. Скільки зусиль було докладено, скільки людей допомагали рятувати тварин у таких жахливих умовах, практично ризикували життям. Тепер "Діброви" немає. Загинули 300 невинних тварин, наших улюблених вихованців. Анфісочка, Чарлик, поні Малюк, ослик Ося, єнот Мишко, всі", – розповіла вона "Українській правді".

Російські загарбники заборонили працювати сторожам зоопарку. Працівники приходили вранці, щоб годувати тварин, тож після підриву Каховської ГЕС тварин ніхто не міг випустити з вольєрів, зробила висновок вона.

Нагадаємо, що підрив Каховської ГЕС російськими окупантами призвів до сильних підтоплень у Херсоні та області. Люди намагаються врятувати від стихії собак, корів та інших домашніх тварин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗС РФ спеціально замінували та підірвали Каховську ГЕС.