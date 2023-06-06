"Підірвати ззовні нереально": Зеленський прокоментував підрив Каховської ГЕС (відео)

За словами українського лідера, росіяни усвідомлювали, що вони роблять, коли підривали бомбу масового екологічного ураження, що призвело до найбільшої рукотворної екологічної катастрофи в Європі за десятки років.

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У вівторок, 6 червня, після підриву Каховської гідроелектростанції Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів "Бухарестської дев'ятки". Про це повідомляє Офіс президента.

"На жаль, уже понад рік Росія контролює і греблю, і всю Каховську ГЕС. Підірвати її якось ззовні – обстрілами – фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами й підірвана ними. Абсолютно свідомий, підготовлений вибух. Вони точно знали, що вони роблять. Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження", – заявив він.

Український лідер назвав дії "найнебезпечнішого терориста у світі" справжнім екоцидом, а те, що сталося, — найбільшою рукотворною екологічною катастрофою в Європі за десятки років. Він наголосив, що поразка РФ, яку забезпечить Україна, буде найбільш вагомим внеском у безпеку регіону, Європи та всього світу.

"Проте хіба ж ми з вами не знаємо, а що постійно підживлює російський реваншизм? Що спонукає Москву намагатися і терором, і катастрофами, і корупцією, і шантажем взяти під контроль ту чи іншу частину Європи? Ми з вами це точно знаємо", — сказав Зеленський.

За його словами, до зазначених дій з боку Росії призводить віра Кремля в те, що Європа виявить слабкість. Слабкість – це основна надія та ставка терористів, додав глава держави.

"Більше жодної слабкості в Європі по відношенню до зла агресії! Більше жодної невизначеності щодо безпекових перспектив в Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен раш-саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору. І, безперечно, це має забезпечити Вільнюський саміт НАТО", — підсумував президент.

"Бухарестська дев'ятка"

Бухарестська дев'ятка (Bucharest Nine) – об'єднання дев'яти країн Центральної та Східної Європи, створене для поглиблення військової співпраці між державами східного флангу НАТО.

До складу об'єднання входять Болгарія, Угорщина, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Чехія.

Нагадаємо, 6 червня депутат Державної Думи РФ Віктор Водолацький прокоментував підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції у Херсонській області. За його словами, наступним може бути удар по Запорізькій атомній електростанції.

Цього ж дня речник президента РФ Дмитро Пєсков відкинув причетність країни-агресора до підриву Каховської ГЕС. Він заявив, що відповідальність несе Україна, чий контрнаступ нібито "захлинається".

Тим часом у мережі опублікували визнання російського загарбника Єгора Гузенка у тому, що РФ давно планувала підрив дамби. За його словами, це мало допомогти у гальмуванні наступу ЗСУ.