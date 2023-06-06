Підрив Каховської ГЕС: у Херсоні будинки пливуть під водою, люди рятують тварин (відео)
Деякі райони підтоплені до 2,5 метрів, місцеві переміщаються вулицями на човнах під звуки ворожих артобстрілів. Вода прибуватиме щонайменше добу, ситуація може загостритися.
Підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) військами Росії 6 червня викликав серйозні підтоплення у Херсоні та області. Про наслідки пригоди повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Мрочко.
У Корабельному районі Херсона станом на 15:00 підтоплено мікрорайон Нафтогавань, Гідропарк, Острівське Шосе, вулиця Михайлівська, Кошовий узвіз, Причальна, провулки Флотський та Насипний. Загалом, за його даними, затоплено близько 30 вулиць та провулків.
У вказаних районах вода піднялася до 2,5 метрів. Мрочко закликав мешканців евакуюватися, адже вода прибуватиме до 5:00 ранку 7 червня.
Місцеві мешканці публікують відео затоплення. Вони змушені пересуватися на човнах, із затоплених будинків вивозять майно та домашніх тварин.
На одному з відео чоловіки пливуть на човні під звуки ворожих артобстрілів. Інші рятують від стихії собак та корів.
Підрив Каховської ГЕС: ситуація у Херсонській області
У Херсоні найбільше постраждав від затоплення мікрорайон Острів. Близько 6 тисяч людей на правобережжі Херсонської області потрапили до критичної зони, заявили в місцевій ОВА.
Жителі Херсонської області публікують кадри будинків, що пливуть під водою, через підрив Каховської ГЕС.
ДСНС Херсонської області додало, що до 15:00 вдалося евакуювати близько 1,3 тисячі осіб. Загалом підтоплено 13 населених пунктів на правому березі Дніпра.
За інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, у Херсонській області підтоплено 24 населені пункти та ситуація критична.
"Очікуємо, що вода прибуватиме ще мінімум 20-24 години. Всі підрозділи відомства працюватимуть цілодобово", — заявив голова МВС.
Рятувальники попередили про переміщення боєприпасів у воді. Людям треба бути обережними та пам'ятати про правила мінної безпеки, зазначили у ДСНС.
Вода продовжує прибувати та підтоплювати населені пункти регіону. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про затоплення понад 71 будинку.
Нагадаємо, що у Міненерго України попередили про небезпеку підтоплення енергооб'єктів у Херсонській області через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Каховську ГЕС підірвала 205-та мотострілецька бригада ЗС РФ.