"План операції": в ОП розповіли, хто підірвав Каховську ГЕС — названо виконавців

За словами радника голови ОП, за підривом Каховської ГЕС стоїть 205-та окрема мотострілецька бригада ЗС РФ. У жовтні минулого року на сторінці формування з'явилася інформація з посиланням на "план операції" про мінування греблі та підрив її у разі просування ЗСУ.

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За попередньою інформацією, за підривом Каховської гідроелектростанції стоїть 205-та мотострілецька бригада Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Наша розвідка вже дає дані про те, хто це зробив із російських військових частин — 205 мотострілецька", — заявив Подоляк.

Радник голови ОП нагадав, що згідно із Женевськими конвенціями, підрив ГЕС є застосуванням невиборчої зброї масової ураження.

Російські військові планували підрив греблі Каховської ГЕС

Примітно, що в повідомленні, опублікованому на сторінці 205-ї бригади Збройних сил РФ 21 жовтня 2022 року, з'явилася інформація, в якій йшлося про "план операції" про мінування дамби та можливий підрив її у разі просування ЗСУ.

Пізніше, 23 жовтня, на тій самій сторінці з'явилася інструкція для мирних жителів, яка містить план дій у разі вибуху.

Що відомо про 205-у бригаду ЗС РФ

За даними "Української правди", бригада відома своєю участю у першій чеченській війні та має девіз: "205 бригада, ми повернемося навіть з пекла". Нині тут воюють переважно мобілізовані солдати з різних регіонів Росії.

Командувачем 205-ї бригади є 40-річний підполковник Едуард Шандура. Згідно з раніше опублікованими даними української розвідки, його було знято з бойових завдань для участі в параді в зруйнованому Маріуполі у травні 2022 року. Минулого року також з'являлися повідомлення деяких українських телеграм-каналів про ймовірну ліквідацію Шандури на Херсонщині.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" 6 червня повідомили про те, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Масштаб руйнувань уточнюється.

Нагадаємо також, ЗС РФ завдали артилерійського удару по Херсону у момент, коли в обласному центрі тривала евакуація населення через підрив Каховської ГЕС. Двоє співробітників поліції внаслідок ворожої атаки зазнали поранень, коли допомагали рятувати людей.

Також повідомлялося, що через підрив Каховської ГЕС 80 населених пунктів загрожує затоплення. Евакуаційні заходи із зони підтоплення вже розпочалися.

В Офісі президента назвали підрив російськими військовими Каховською ГЕС став найбільшою техногенною катастрофою у світі, яка сталася за останні кілька десятиліть.