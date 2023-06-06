"План операции": в ОП рассказали, кто подорвал Каховскую ГЭС — названы исполнители

По словам советника главы ОП, за подрывом Каховской ГЭС стоит 205-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ. В октябре прошлого года на странице формирования появилась информация со ссылкой на "план операции" о минировании дамбы и подрыве ее в случае продвижения ВСУ.

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Согласно предварительной информации, за подрывом Каховской гидроэлектростанции стоит 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 6 июня сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Наша разведка уже дает данные о том, кто это сделал из российских военных частей – 205 мотострелковая", — заявил Подоляк.

Советник главы ОП напомнил, что согласно Женевским конвенциям, подрыв ГЭС является применением неизбирательного оружия массового поражения.

Росссийские военные планировали подрыв дамбы Каховской ГЭС

Примечательно, что в сообщении, опубликованном на странице 205-й бригады Вооруженных сил РФ 21 октября 2022 года, появилась информация, в которой говорилось о "плане операции" о минировании дамбы и возможном подрыве ее в случае продвижения ВСУ.

Позже, 23 октября, на той же странице появилась инструкция для мирных жителей, содержащая план действий в случае подрыва.

Что известно о 205-й бригаде ВС РФ

По данным "Украинской правды", бригада известна своим участием в первой чеченской войне и имеет девиз: "205 бригада, мы вернемся даже из ада". В настоящее время здесь воюют в основном мобилизованные солдаты из разных регионов России.

Командующим 205-й бригады является 40-летний подполковник Эдуард Шандура. Согласно ранее опубликованным данным украинской разведки, он был снят с боевых задач для участия в параде в разрушенном Мариуполе в мае 2022 года. В прошлом году также появлялись сообщения некоторых украинских телеграм-каналов о предполагаемом ликвидации Шандуры на Херсонщине.

Напомним, в оперативном командовании "Юг" 6 июня сообщили о том, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Масштаб разрушений уточняется.

Напомним также, ВС РФ нанесли артиллерийский удар по Херсону в момент, когда в областном центре продолжалась эвакуация населения из-за подрыва Каховской ГЭС. Двое сотрудников полиции в результате вражеской атаки получили ранения, когда помогали спасать людей.

Также сообщалось, что из-за подрыва Каховской ГЭС 80 населенным пунктам грозит затопление. Эвакуационные мероприятия из зоны подтопления уже начались.

В Офисе президента назвали подрыв российскими военными Каховской ГЭС стал самой большой техногенной катастрофой в мире, которая произошла за последние несколько десятилетий.