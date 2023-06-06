Підрив Каховської ГЕС: окупанти обстріляли Херсон під час евакуації, є поранені поліціянти

Після руйнування гідроелектростанції в Херсонській області оголосили евакуацію. Двоє співробітників поліції внаслідок ворожої атаки отримали поранення, коли допомагали рятувати людей.

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ЗС РФ завдали артилерійського удару по Херсону в момент, коли в обласному центрі тривала евакуація населення через підрив Каховської ГЕС. Про це повідомила в соцмережах пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Поки ми намагаємося рятувати, росіяни продовжують обстрілювати Херсон. Двоє херсонських поліціянтів отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті", — йдеться в публікації.

У МВС підкреслили, що Росія — країна-терорист.

"Оголошена евакуація, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією", — зазначила пресслужба.

Нагадаємо, 6 червня росіяни здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області оголосили евакуацію. Пресслужба МВС опублікувала список населених пунктів, звідки вивозитимуть мешканців на автобусах, та інструкції, як підготуватися.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що руйнування дамби — це спроба РФ вплинути на позицію України. Однак, за її словами, окупанти не були готові до масштабу наслідків свого вчинку та почали екстрено евакуйовуватися.

В "Укргідроенерго" проінформували, що Каховська ГЕС повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

За даними прем’єра Дениса Шмигаля, внаслідок підриву гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів.