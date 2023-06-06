Станція відновленню не підлягає: в "Укргідроенерго" заявили про повне руйнування Каховської ГЕС

У компанії попереджають, що рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а впродовж наступних 4 днів очікується спрацювання водосховища.

Related video

Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами не підлягає відновленню. Про це заявили в "Укргідроенерго".

"Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів. Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення", — йдеться в повідомленні.

В "Укргідроенерго" зазначили, що неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, якій вода необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

Підрив греблі Каховської ГЕС

В ОК "Південь" зранку 6 червня підтвердили підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що розпочалася евакуація населення з потенційно небезпечних районів. О 6:45 він повідомив про те, що вода сягне критичного рівня за п'ять годин.

В "Енергоатомі" заявили, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Місто Херсон почало затоплювати після підриву греблі Каховської ГЕС. Мікрорайон Корабел знеструмлено, а з міркувань безпеки влада анонсувала припинення газопостачання.