Погибли обезьяны, еноты и пони: в Новой Каховке затопило зоопарк "Казкова діброва" (видео)

От подтопления могли спастись лишь лебеди и утки. По словам владельца парка Елены Навроцкой, около 300 животных никто не мог выпустить из вольеров.

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Во временно оккупированной Новой Каховке из-за затопления погибли все животные зоопарка "Казкова діброва". Об этом сообщили в Facebook активисты UA Animals.

"Зоопарк полностью затоплен, спастись могли только лебеди и утки. Человек, с которым мы говорили, сказал: "Мы всеми силами пытались сохранить зоопарк в оккупации. Теперь его больше не существует", – отметили активисты.

Владелец парка Елена Навроцкая сказала, что почти все животные погибли. До трагедии в этом зоопарке проживали обезьяны, еноты, ишаки, пони, нутрии, разнообразные птицы, дикобразы, сурки, черепахи и многие другие.

Животные оставались в парке с первого дня вторжения войск России. Навроцкая говорит, что все они оказались заблокированы, так как весь парк заминирован, завален деревьями и перерыт окопами.

"Эвакуация была невозможна. Мы всеми силами пытались сохранить животных. Сколько усилий было приложено, сколько людей помогали спасать животных в таких ужасающих условиях, практически рисковали жизнью. Теперь "Діброви" нет. Погибли 300 невинных животных, наших любимых питомцев. Анфисочка, Чарлик, пони Малыш, ослик Ося, енот Миша, все", – рассказала она "Украинской правде".

Российские захватчики запретили работать сторожам зоопарка. Работники приходили утром, чтобы кормить животных, поэтому после подрыва Каховской ГЭС животных никто не мог выпустить из вольеров, заключила она.

Напомним, что подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами привел к сильным подтоплениям в Херсоне и области. Люди пытаются спасти от стихии собак, коров и других домашних животных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ специально заминировали и подорвали Каховскую ГЭС.