Грета Тунберг неожиданно присоединилась к митингу в поддержку Украины и высмеяла ООН (видео)

Как отметила шведская экоактивистка, она "не очень высоко" оценивает реакцию Организации Объединенных Наций на подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС.

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг неожиданно присоединилась к митингу, организованному украинцами перед зданием Организации Объединенных Наций (ООН) в немецком городе Бонн, чтобы протестовать против экологического кризиса в Украине. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает немецкий телеканал DW.

На митинге Тунберг подчеркнула, что акция направлена на поддержку Украины и протест против вторжения России и ее преступных действий. Она выразила свою солидарность и поддержку украинскому народу.

"Мы стоим рядом с вами, видим все происходящее и поддерживаем вас. Весь мир приковал свои взгляды к Украине и Россит. Мы не останемся безучастными. Будьте сильны, мы стоим с вами плечом к плечу", — заявила активистка.

В ответ на вопрос оценки работы ООН, Тунберг неудержимо рассмеялась, заявив: "Не очень высоко [оцениваю], но да…" и продолжила смеяться.

Экоактивистка отметила, что ответственность за привлечение внимания к происходящей катастрофе на Каховской гидроэлектростанции лежит не только на украинцах, но и на мировом сообществе, которое стало свидетелем этих событий. Она особо подчеркнула ответственность России, которая, по ее словам, является инициатором катастрофы и продолжает ее.

Грета Тунберг также назвала действия России, как сегодняшние, так и давние, "совершенно ужасающими".

Напомним также, 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.

9 июня представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что обстоятельства подрыва Каховской ГЭС "остаются неясными". Он также заявил, что пока якобы нельзя говорить о том, что было совершено военное преступление.

Также 9 июня в Офисе президента раскритиковали ООН за заявление о подрыве Каховской ГЭС. По словам советника ОП Михаила Подоляка, очень странно, что для чиновника ООН обстоятельства подрыва Каховской ГЭС непонятны. Россияне унижают международное право и Устав организации.