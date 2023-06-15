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Мир Российско-украинская война Подрыв Каховской ГЭС

Грета Тунберг неожиданно присоединилась к митингу в поддержку Украины и высмеяла ООН (видео)

Грета Тунберг, Тунберг, экоактивистка, митинг, Украина
Фото: Скриншот | Грета Тунберг рассмеялась, отвечая на вопрос, как она оценивает реакцию ООН на подрыв Каховской ГЭС

Как отметила шведская экоактивистка, она "не очень высоко" оценивает реакцию Организации Объединенных Наций на подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС.

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг неожиданно присоединилась к митингу, организованному украинцами перед зданием Организации Объединенных Наций (ООН) в немецком городе Бонн, чтобы протестовать против экологического кризиса в Украине. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает немецкий телеканал DW.

На митинге Тунберг подчеркнула, что акция направлена на поддержку Украины и протест против вторжения России и ее преступных действий. Она выразила свою солидарность и поддержку украинскому народу.

"Мы стоим рядом с вами, видим все происходящее и поддерживаем вас. Весь мир приковал свои взгляды к Украине и Россит. Мы не останемся безучастными. Будьте сильны, мы стоим с вами плечом к плечу", — заявила активистка.

В ответ на вопрос оценки работы ООН, Тунберг неудержимо рассмеялась, заявив: "Не очень высоко [оцениваю], но да…" и продолжила смеяться.

Экоактивистка отметила, что ответственность за привлечение внимания к происходящей катастрофе на Каховской гидроэлектростанции лежит не только на украинцах, но и на мировом сообществе, которое стало свидетелем этих событий. Она особо подчеркнула ответственность России, которая, по ее словам, является инициатором катастрофы и продолжает ее.

Грета Тунберг также назвала действия России, как сегодняшние, так и давние, "совершенно ужасающими".

Напомним также, 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.

9 июня представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что обстоятельства подрыва Каховской ГЭС "остаются неясными". Он также заявил, что пока якобы нельзя говорить о том, что было совершено военное преступление.

Также 9 июня в Офисе президента раскритиковали ООН за заявление о подрыве Каховской ГЭС. По словам советника ОП Михаила Подоляка, очень странно, что для чиновника ООН обстоятельства подрыва Каховской ГЭС непонятны. Россияне унижают международное право и Устав организации.