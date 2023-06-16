Техногенная катастрофа: в Укргидроэнерго назвали потери в связи с подрывом Каховской ГЭС

В кампании уточнили, что среди потерь Украины от подрыва Каховской ГЭС: Каховское водохранилище, 1,5 — 2 млрд кВтч электроэнергии, а также глубоководный путь от Черного моря до Запорожья.

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С подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС Украина понесла невероятные потери, сообщает Укргидроэнерго.

Подорвав Каховскую ГЭС, российские оккупанты вызвали самую большую на нашем континенте, со времен Чернобыльской трагедии, техногенную катастрофу.

В Укргидроэнерго перечислили потери Украины в связи с потерей Каховской ГЭС.

Мы потеряли:

Последнюю ступень Днепровского каскада ГЭС, которая сдерживала большую воду Каховского водохранилища.

Каховское водохранилище объемом 18,2 км куб, которое снабжало водой четыре области Украины и способствовало развитию сельского хозяйства. Также лишен водоснабжения и оккупированный россиянами Крым, ведь вблизи Новой Каховки начинается Северокрымский канал.

1,5 — 2 млрд кВтч электроэнергии, которые станция производила в среднем для энергосистемы в год до октября 2022 года.

Маневровые мощности для регулирования пиковых нагрузок, в частности, в Херсонской и Николаевской областях.

Сооружение Каховской ГЭС, которая была памятником архитектуры и трудом многих поколений. А также туристическим магнитом региона.

Глубоководный путь от Черного моря до Запорожья, который кормил и был артерией для прохождения судов со всего мира.

Мост с автомобильной дорогой и железнодорожным сообщением, газопроводом и другими коммуникациями, соединяющими правый и левый берег.

Также, под угрозой гибели и уничтожения оказались животные и растения, имеющие разный природоохранный статус. Некоторых экосистем Украина может лишиться навсегда. В частности, только в зимнем саду Каховской ГЭС находилось более 1000 экземпляров уникальных растений, которые годами собирали и выращивали сотрудники станции.

Подсчеты убытков еще продолжаются, так что данные — не окончательные.

15 июня, Фокус писал о том, что в Минприроды озвучили, сколько животных погибло на Херсонщине. Госэкоинспекция Украины подсчитала, что в результате подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области могли погибнуть более 883 миллионов диких животных.

Напомним, 6 июня дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области прорвало в результате взрыва. В результате вода затопила огромную территорию ниже по руслу Днепра и создала экологическую катастрофу. Многие люди оказались в ловушке и были вынуждены забираться на крыши домов.