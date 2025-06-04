"Придется закачивать воду из Днепра": РФ хочет возобновить работу ЗАЭС, но есть нюансы, — Reuters

Кремль хочет перезапустить Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем России, однако таким планам пока не суждено осуществиться: россияне столкнутся с рядом трудностей, которые станут помехой. Одна из главных — отсутствие надлежащего количества воды для охлаждения, из-за чего россиянам буквально придется выкачивать воду из Днепра, утверждает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Оценку Гросси относительно возможностей России возобновить работу оккупированной ЗАЭС передало агентство Reuters.

"Оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция в Украине не может быть перезапущена из-за нехватки воды для охлаждения и отсутствия стабильного электроснабжения", — заявил глава МАГАТЭ во вторник, 3 июня.

Гросси отметил, что для того, чтобы возобновить работу гигантской электростанции, которая не работала почти три года, россиянам придется выкачивать воду из реки Днепр. Стоит заметить, что сама электростанция имеет шесть энергоблоков, последний из которых прекратил свою работу еще в сентябре 2022 года.

Сами россияне, как уверяет Гросси, даже не скрывали тот факт, что хотят возобновить работу ЗАЭС, чтобы использовать произведенную электроэнергию в собственных целях.

Трудности, с которыми столкнутся россияне, связаны со следующими факторами:

Уровень воды в пруду-охладителе, расположенном на южном берегу Днепра, значительно снизился летом 2023 года. Это прежде всего связано с российской атакой по Каховской дамбе, которая ее разрушила;

Частые обстрелы — окружающие территории часто попадают под артиллерийские удары и другие обстрелы. Из-за этого случаются повреждения линий электропередач.

Эти линии поставляют энергию, которая необходима для электростанции, чтобы ее охлаждать. Это необходимо даже при пребывании в неактивном состоянии, утверждает Гросси.

"Мы не находимся в ситуации неизбежного перезапуска станции. Напротив, это займет достаточно много времени, прежде чем это можно будет сделать", — уверяет лидер МАГАТЭ.

Что будет, если россияне смогут закачать из Днепра достаточное количество воды?

Даже при условии, если россияне смогут закачать из Днепра достаточное количество воды, они не смогут перезапустить ЗАЭС быстрыми темпами, утверждает Гросси. Перед ними будет стоять еще ряд важных вопросов.

Оккупационные власти будут вынуждены тщательно проверить все оборудование на станции, при необходимости чинить или заменять его, поскольку есть немало вещей, которые за это время могли подвергнуться воздействию коррозии.

Напомним, 27 марта Гросси в интервью для Reuters рассказал, что возобновить работу ЗАЭС после перемирия можно будет через несколько месяцев.

27 мая в Greeprease показали спутниковые снимки, которые демонстрируют, что Россия строит новые ЛЭП для возобновления работы ЗАЭС.