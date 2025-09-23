Довелося вмикати генератори: на окупованій ЗАЕС стався десятий блекаут

Останню лінію електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми, було відключено 23 вересня о 16.56. Станція вимушено перейшла на живлення від дизельгенераторів.

Це є суттєвим порушенням умов нормальної експлуатації станції, заявили в Міністерстві енергетики України. Блекаут став десятим від початку окупації ЗАЕС російськими військами в березні 2022 року. Цю інформацію підтвердив і "Енергоатом".

У відомстві нагадали, що впродовж усього періоду окупації Запорізька АЕС неодноразово піддавалася знеструмленню через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Сьогоднішній інцидент ще раз доводить, що російська окупація є головною загрозою безпечній роботі ЗАЕС", — наголосили у відомстві.

Також у Міненергетики нагадали, що 69-та Генеральна конференція МАГАТЕ днями ухвалила резолюцію, в якій вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС, включно з виведенням не тільки військових ЗС РФ, а й "чужого" персоналу, а також її повернення під повний контроль України.

Документ підтримали 62 держави.

У Міненерго закликали міжнародну спільноту до рішучих дій.

"Необхідно посилити тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції. Повернення ЗАЕС під повний і легітимний контроль України — єдиний шлях відновлення ядерної безпеки в регіоні", — підкреслюється в заяві відомства.

Нагадаємо, на початку вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі говорив, що шість із семи опорних реакторів ЗАЕС пошкоджено, а станція має лише одну діючу лінію електропередач.

Також повідомлялося, що нові супутникові знімки показують кроки РФ із відновлення ЗАЕС, Greenpeace попереджає про загрози. 4 червня агентство Reuters передало слова Гроссі про те, що росіянам для відновлення ЗАЕС "доведеться закачувати воду з Дніпра".