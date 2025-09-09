В МАГАТЭ бьют тревогу из-за низкого уровня воды в охладителе ЗАЭС: что говорят в Минэнерго

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил о серьезных рисках на Запорожской атомной электростанции. В то же время в Министерстве энергетики Украины отмечают, что уровень безопасности станции является достаточным.

Related video

В выступлении перед Советом управляющих МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что ситуация на Запорожской АЭС остается критической. По его словам, шесть из семи опорных реакторов повреждены, а станция имеет только одну действующую линию электропередач. Это создает угрозу стабильности энергоснабжения. Также снижение уровня воды в водоеме-охладителе до 13,4 м приближает систему к критической отметке в 12 м, ниже которой охлаждение реакторов становится невозможным.

"Все шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки, и ни один из них не может быть безопасно запущен в нынешних условиях. Текущая военная деятельность, включая атаки вблизи площадки ЗАЭС, вызывает глубокое беспокойство", — заявил Гросси.

В Министерстве энергетики Украины дали противоположную оценку. Там сообщили, что по состоянию на 9 сентября уровень воды в пруду-охладителе составляет 13,54 м, чего достаточно для безопасной работы станции. По данным ведомства, специалисты продолжают восстанавливать объекты энергетической инфраструктуры, поврежденные российскими атаками, и принимают все необходимые меры для стабильной работы энергосистемы.

"Система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено", — отметили в Минэнерго.

Также в министерстве сообщили, что продолжается интенсивная подготовка энергетического оборудования к новому отопительному сезону.

Напомним, что Запорожская АЭС находится под оккупацией российских войск с марта 2022 года. В МАГАТЭ неоднократно предупреждали об угрозе ядерной аварии из-за военных действий вокруг станции.

Как сообщалось, в июне 2023 года после подрыва Каховской ГЭС возникли дополнительные риски для систем охлаждения ЗАЭС, ведь уровень воды в Днепре резко снизился.

Как сообщал Фокус, в Мариуполе РФ строит новый военный объект на "Азовстали", который присоединят к ЗАЭС.

Фокус также писал, что спутниковые снимки демонстрируют действия РФ по восстановлению ЗАЭС, Greenpeace предупреждал об угрозах.