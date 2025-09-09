В МАГАТЕ б'ють на сполох через низький рівень води в охолоджувачі ЗАЕС: що кажуть в Міненерго

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив про серйозні ризики на Запорізькій атомній електростанції. Водночас у Міністерстві енергетики України наголошують, що рівень безпеки станції є достатнім.

У виступі перед Радою керуючих МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підкреслив, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається критичною. За його словами, шість із семи опорних реакторів пошкоджені, а станція має лише одну діючу лінію електропередач. Це створює загрозу стабільності енергопостачання. Також зниження рівня води у водоймі-охолоджувачі до 13,4 м наближає систему до критичної позначки в 12 м, нижче якої охолодження реакторів стає неможливим.

"Усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден з них не може бути безпечно запущений за нинішніх умов. Поточна військова діяльність, включно з атаками поблизу майданчика ЗАЕС, викликає глибоке занепокоєння", – заявив Гроссі.

У Міністерстві енергетики України надали протилежну оцінку. Там повідомили, що станом на 9 вересня рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13,54 м, чого достатньо для безпечної роботи станції. За даними відомства, фахівці продовжують відновлювати об’єкти енергетичної інфраструктури, пошкоджені російськими атаками, і вживають усіх необхідних заходів для стабільної роботи енергосистеми.

"Система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено", – наголосили у Міненерго.

Також у міністерстві повідомили, що триває інтенсивна підготовка енергетичного обладнання до нового опалювального сезону.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС перебуває під окупацією російських військ із березня 2022 року. У МАГАТЕ неодноразово попереджали про загрозу ядерної аварії через воєнні дії навколо станції.

Як повідомлялося, у червні 2023 року після підриву Каховської ГЕС виникли додаткові ризики для систем охолодження ЗАЕС, адже рівень води у Дніпрі різко знизився.

