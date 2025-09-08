У Маріуполі РФ будує новий військовий об'єкт на "Азовсталі": приєднають до ЗАЕС, — Андрющенко (схема)

На території зруйнованого заводу "Азовсталь" в окупованому Маріуполі може з'явитись військовий об'єкт Збройних сил Російської Федерації. Щоб заживити цей об'єкт, окупанти тягнуть лінію електропередач з Запорізької атомної електростанції.

Росіяни планують провести лінію електропостачання з ЗАЕС та заживити підстанцію №7 "Азовсталі", написав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram-каналі. У документації, отриманій посадовцем, ідеться про реконструкцію двох ЛЕП на 110 кВ, одну з яких підведуть до заводу, зруйнованому окупантами.

Допис Андрющенка з'явився зранку 8 вересня. У документах, отриманих Андрющенком, ідеться про реконструкцію 18 опор на 26,68 км. Роботи проводитимуться на підставі наказу органів окупаційної влади — "Мінбуду ДНР" №175-од від 6 серпня 2025 року. Виконавець — ТОВ "Кашпін", вказано у документах. Посадовець звернув увагу на те, що на схемі реконструкції лінію доведуть до правого берега річки Кальміус, а далі, на території заводу, нічого не робитиметься. На цій підставі виникло припущення, що росіяни планують збудувати військовий об'єкт і тому зберігають секретність.

"Всі інші плани інфраструктури засекретили. Що прямо вказує на план перетворити територію Азовсталь геть не на мирний об'єкт", — написав Андрюшенко.

Ще одне питання, яке стурбувало керівник Центру вивчення окупації, — лінія електропередач іде з окупованої росіянами Запорізької АЕС. Посадовець пояснив, що ідеться про магістраль, яку проклали від Енергодара до Волновахи та Тельманового, а далі електроенергія з вкраденої росіянами ЗАЕС піде у РФ.

"Власне те, про що ми кажемо понад рік стає реальністю. Під показове мовчання МАГАТЕ та Енергоатому", — наголошується у повідомленні.

Андрющенко опублікував фрагмент документації, на підставі якої росіяни планують відновити електропостачання цехів на території заводу "Азовсталь". Серед іншого, є орієнтовна схема, які ітиме ЛЕП, інформація про розміри та конфігурацію опор та фундаментів. Бачимо, що ідеться про відгалуження від ПС 380 кВ "Заря", яке не переходить далі берега Кальміусу.

Ситуація на Донбасі - проєкт ЛЕП до Азовсталі в Маріуполі Фото: Петро Андрющенко/Telegram Ситуація на Донбасі - ЛЕП доходить до Кальміусу Фото: Андрющенко Time

Крім того, у дописі посадовця — три сторінки проєкту планування реконструкції території заводу та підстанцій. У документі можна побачити назву підприємства, яке виконуватиме роботи, та деякі деталі ЛЕП.

Ситуація у Маріуполі - сторінка 1 проєкту реконструкції Азовсталі Ситуація у Маріуполі - сторінка 2 проєкту реконструкції Азовсталі Ситуація у Маріуполі - сторінка 3 проєкту реконструкції Азовсталі

Ситуація на Донбасі — деталі

Зазначимо, 6 вересня Петро Анрющенко повідомив, що російська влада поспішає приєднати ЗАЕС до енергосистеми РФ. Посадовець зауважив, що мета окупантів — встигнути до початку опалювального сезону, щоб подати тепло в Донецьк та і інші населені пункти, які можуть замерзнути через руйнування Зугресівської ТЕС.

Нагадуємо, наприкінці серпня Андрющенко попередив про можливу екологічну катастрофу на Донбасі через нищення окупантами Павлівського водосховища.