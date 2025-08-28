Росія хоче "висмоктати" водосховище на Донеччині: Андрющенко попередив про масштабні наслідки

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що окупанти готують нову екологічну катастрофу на зразок тієї, що влаштували у Новій Каховці в 2023 році. З його слів, ворог планує "вбити" річку Кальміус, цинічно прикриваючи це будівництвом водоводів.

Related video

"Окупанти планують "перекинути" Павлопільське водосховище — фактично висмоктати майже весь його запас. Обсяг — 64 млн м³. Це три місяці середнього стоку Кальміусу", — наголосив Андрющенко у своєму Telegram-каналі 28 серпня.

Він пояснив, що Павлівське водосховище — це фактично дамба на річці Кальміус, яка пролягає через увесь регіон та живить прісною водою Азовське море. Окрім того, вона є частиною зрощення та залишків гідросистеми Донецької області.

"Що таке спустити водосховище? Подивіться на Каховку. Тепер це може очікувати Донецьку область. Чи збільшилась течія Дніпра? Так саме буде і з Кальміусом", — зауважив начальник центру.

Кальміус, Павлопільське водосховище і Азовське море на мапі Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Він спрогнозував ключові наслідки, якщо росіяни реалізують свій задум:

Рівень і швидкість течії впадуть, це появи пересохлих ділянок й обривів течії у річищі, пересихання мілких приток і заток, оголення донних відкладів з викидом сірководню.

Розбавлення води різко знизиться, а концентрації азоту або фосфору, важких металів і мікробіологічних забрудників зростуть, це загрожує масовими кисневими виснаженнями й заморами риби.

Менший приплив прісної води спричинить осолонення пригирлової зони, зміщення соляного клина вгору по річці та стрес для прісноводної біоти. Історично цей процес призводить до збільшення солоності Азовського моря і б’є по біопродуктивності.

Через слабку течію заводі й лимани замуляться, а річище стане мілкішим, що спричиняє затоплення й замулення — своєрідне "замкнене коло".

Скид або відбір води з водосховища зробить мілкішими прибережні зони, де нереститься риба, а це призведе до перегріву й нестачі кисню, масової загибелі риби.

Рівень річки впаде, це потягне вниз і рівень ґрунтових вод. Як наслідок морська вода почне просочуватись углиб і засолювати підземні води, які живлять колодязі та криниці — вода в них стане непридатною для пиття.

Місцеві відчуватимуть сморід, комарі активізуються, санітарні умови у прибережних селах погіршаться. Це стане ударом по рибальству й сфері відпочинку у Маріуполі.

Андрющенко підкреслив, що замість "екологічного стоку" буде сухе річище, а у гирлі Маріуполя — осолонення, замори риби і сморід. При цьому концентрація бруду та мікробів без розбавлення водою "в рази" погіршать санітарію.

Річка Кальміус на мапі Фото: Петро Андрющенко/Telegram

"Окупанти цинічно прикривають це будівництвом водоводів на Донбас і Старокримське водосховище. По факту — вони вбивають річку, яка живила Маріуполь", — заявив він.

Керівник Центру вивчення окупації виділив як головне, що це жодним чином не вирішить проблему з постачанням води у Маріуполь.

"В кращому [випадку], просто відтягне неминуче на пів року. А далі буде одразу ще гірше. Тому, що це остаточна руйнація гідросистеми Приазов'я", — додав він.

Російські окупанти називають роботи "боротьбою за воду" та стверджують, що витратили на це понад 80 мільйонів рублів. Місцевим обіцяють, що побудують водоводи "вдвічі швидше за графік".

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, як проблеми з відсутністю питної води у Донецьку пов’язані з підривом Каховської ГЕС. Він наголосив, що на тимчасово окупованих територіях регіону розгортається справжня катастрофа, але Сили оборони не мають до цього жодного стосунку.

На початку серпня повідомлялося, що жителі захопленого Донецька набирають дощову воду та "полюють" на точки з питною водою, які після втручання місцевої "влади" лише позачинялися.