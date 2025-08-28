Россия хочет "высосать" водохранилище в Донецкой области: Андрющенко предупредил о масштабных последствиях

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты готовят новую экологическую катастрофу вроде той, что устроили в Новой Каховке в 2023 году. По его словам, враг планирует "убить" реку Кальмиус, цинично прикрывая это строительством водоводов.

"Оккупанты планируют "перебросить" Павлопольское водохранилище — фактически высосать почти весь его запас. Объем — 64 млн м³. Это три месяца среднего стока Кальмиуса", — подчеркнул Андрющенко в своем Telegram-канале 28 августа.

Он пояснил, что Павловское водохранилище — это фактически дамба на реке Кальмиус, которая пролегает через весь регион и питает пресной водой Азовское море. Кроме того, она является частью сращивания и остатков гидросистемы Донецкой области.

"Что такое спустить водохранилище? Посмотрите на Каховку. Теперь это может ожидать Донецкую область. Увеличилось ли течение Днепра? Так же будет и с Кальмиусом", — отметил начальник центра.

Кальмиус, Павлопольское водохранилище и Азовское море на карте Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Он спрогнозировал ключевые последствия, если россияне реализуют свой замысел:

Уровень и скорость течения упадут, это появления пересохших участков и обрывов течения в русле, пересыхание мелких притоков и заливов, обнажение донных отложений с выбросом сероводорода.

Разбавление воды резко снизится, а концентрации азота или фосфора, тяжелых металлов и микробиологических загрязнителей возрастут, это грозит массовыми кислородными истощениями и заморами рыбы.

Меньший приток пресной воды повлечет за собой осолонение приустьевой зоны, смещение соляного клина вверх по реке и стресс для пресноводной биоты. Исторически этот процесс приводит к увеличению солености Азовского моря и бьет по биопродуктивности.

Из-за слабого течения заводи и лиманы замулятся, а русло станет мельче, что вызывает затопление и заиление — своеобразный "замкнутый круг".

Сброс или отбор воды из водохранилища сделает мельче прибрежные зоны, где нерестится рыба, а это приведет к перегреву и недостатку кислорода, массовой гибели рыбы.

Уровень реки упадет, это потянет вниз и уровень грунтовых вод. Как следствие морская вода начнет просачиваться вглубь и засаливать подземные воды, которые питают колодцы и колодцы — вода в них станет непригодной для питья.

Местные будут чувствовать вонь, комары активизируются, санитарные условия в прибрежных селах ухудшатся. Это станет ударом по рыболовству и сфере отдыха в Мариуполе.

Андрющенко подчеркнул, что вместо "экологического стока" будет сухое русло, а в устье Мариуполя — осолонение, заморы рыбы и вонь. При этом концентрация грязи и микробов без разбавления водой "в разы" ухудшат санитарию.

Река Кальмиус на карте Фото: Петр Андрющенко/Telegram

"Оккупанты цинично прикрывают это строительством водоводов на Донбасс и Старокрымское водохранилище. По факту — они убивают реку, которая питала Мариуполь", — заявил он.

Руководитель Центра изучения оккупации выделил как главное, что это никак не решит проблему с поставками воды в Мариуполь.

"В лучшем [случае], просто оттянет неизбежное на полгода. А дальше будет сразу еще хуже. Потому что это окончательное разрушение гидросистемы Приазовья", — добавил он.

Российские оккупанты называют работы "борьбой за воду" и утверждают, что потратили на это более 80 миллионов рублей. Местным обещают, что построят водоводы "вдвое быстрее графика".

Напомним, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, как проблемы с отсутствием питьевой воды в Донецке связаны с подрывом Каховской ГЭС. Он отметил, что на временно оккупированных территориях региона разворачивается настоящая катастрофа, но Силы обороны не имеют к этому никакого отношения.

В начале августа сообщалось, что жители захваченного Донецка набирают дождевую воду и "охотятся" на точки с питьевой водой, которые после вмешательства местных "властей" только позакрывались.