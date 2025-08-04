"Как по учебнику экономики": жители Донецка набирают дождевую воду, не имея питьевой (фото)

Жители временно оккупированного Донецка столкнулись с дефицитом питьевой воды, и оккупанты нашли решение — ограничить цену на нее. В результате точки, где продавали воду, закрываются, а местные добывают воду всеми возможными способами.

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Жители Донецка набирают воду из водоема, не имея доступа к питьевой воде. Кадрами с места событий 4 августа поделились в Telegram-канале "Типичный Донецк".

"Так и живем", — отметили авторы контента.

Накануне также в соцсетях передавали, что жители Донецка собирали дождевую воду с помощью зонтиков и мисок. В Калининском районе заметили очередь за водой, а в Пролетарском — объявление об отсутствии воды.

Очередь за водой в Калининском районе Фото: Соцсети Фото очереди в Калининском районе Донецка Фото: Соцсети

В местном паблике в понедельник устроили "перекличку по разливной воде". В комментариях жители Донецка и населенных пунктов в районе жалуются, что точки продажи позакрывались и цены ощутимо выросли. На воду приходится "охотиться", ведь в местах, где она есть, ее быстро разбирают.

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Россияне просят подождать оккупации Славянска

Коллаборационист Денис Пушилин 3 августа заявил, что недопустимо, чтобы спекулянты пользовались ситуацией с питьевой водой. По его словам, "в такой непростой период" вода росла в цене до 6 рублей за литр, поэтому пришлось ввести ограничение в 3,5 рубля.

Он признал, что теперь точки закрываются, а некоторые предприниматели отказываются работать, пригрозив им правоохранительными органами. Глава оккупационной власти заверил, что оккупанты имеют "все возможности", чтобы вода была доступной и не превышала в цене 3,5 рубля. Как именно власти этого добьются, он не уточнил.

Однако Пушилин сообщил, что обсуждается проведение второго водовода из реки Дон. Об этом готовится доклад президенту РФ Владимиру РФ. Кроме того, коллаборационист отметил, что для обеспечения жителей Донецка водой нужно оккупировать Славянск. До этого момента, как он предупредил, придется терпеть "такие непростые условия".

Пушилин приложил руку к дефициту воды

Украинский журналист Денис Казанский подчеркнул, что ситуация с водой в Донецке произошла "как по учебнику экономики".

Фото автомата с водой, который не работает в Донецке Фото: Соцсети Фото объявления об отсутствии питьевой воды Фото: Соцсети

"После того, как цены на воду на разлив взлетели до 5 рублей за литр, Пушилин решил запретить рост цен и приказал продавать воду по 3,50. Угадайте, что произошло дальше? Правильно. Вода просто исчезла из продажи, поскольку продавать ее себе в убыток предприниматели отказались", — пояснил он.

Казанский отметил, что теперь воду на разлив — не достать, а вода в бутылях обходится в 20 рублей за литр. Российских оккупантов при этом он назвал предсказуемыми и бездарными.

Фото автомата с водой в Донецке Фото: Соцсети Продавцы указывают, что не знают, когда появится питьевая вода Фото: Соцсети

Напомним, 28 июля руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал, как теперь выглядит "элитный" район захваченного Мариуполя, в который приезжал президент РФ Владимир Путин.

2 августа стало известно, что в июле этого года россияне взялись за восстановление Донецкого аэропорта. На взлетно-посадочной полосе зарыли фортификации, а на автостоянках развернули строительство.