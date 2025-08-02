Оккупанты восстанавливают инфраструктуру Донецкого аэропорта: в сети показали снимки со спутника
Оккупанты, вероятно, начали восстанавливать инфраструктуру разрушенного в 2014 году Донецкого аэропорта. На опубликованных в сети спутниковых снимках видно, что россияне зарыли фортификации на взлетно-посадочной полосе и начали строительство на автомобильных стоянках.
Канал Military Journal пишет, что восстановление началось в июле 2025 года. Админы паблика опубликовали спутниковые данные, которые свидетельствуют о строительных работах на территории аэропорта.
На снимках заметно несколько изменений:
- слева на спутниковых снимках видно, что россияне зарыли фортификации, которые проходили через взлетно-посадочную полосу;
- на месте заброшенных автомобильных парковок есть признаки строительных работ — вероятно, подготовки к монтажу топливных резервуаров.
Кроме того, строительство, вероятно, происходит на территории гипермаркета "METRO Cash and Carry" №24, однако авторы канала отмечают, что это может быть как возведение военного объекта, так и простое восстановление.
В Military Journal также отметили, что получали единичные сообщения о якобы пусках вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/Герань-2" из аэропорта в Донецке, однако эта информация не имеет официального подтверждения.
Бои за Донецкий аэропорт
Около 2 500 украинских защитников, которых прозвали "киборгами" за чрезвычайную стойкость и несокрушимость, держали оборону Донецкого аэропорта в течение 242 дней с 26 мая 2014 года до 22 января 2015-го. Россияне 20 января 2015 года взорвали колонны, которые держали перекрытие нового терминала, что привело к гибели 41 украинского военного. Всего в боях за Донецкий аэропорт по официальным данным погиб по меньшей мере 101 украинский "киборг".
В июне 2024 года в сети появились фото Донецкого аэропорта через 10 лет после начала боев, сделанные оператором дрона. На них можно было увидеть, что оккупанты убрали остатки зданий старого и нового терминалов.
Напомним, 18 июля OSINT-сообщество "Киберборошно" опубликовало спутниковые снимки с последствиями удара БПЛА по заводу "Энергия" в российском городе Елец, осуществленном 15 июля.