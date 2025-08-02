Оккупанты восстанавливают инфраструктуру Донецкого аэропорта: в сети показали снимки со спутника

Оккупанты, вероятно, начали восстанавливать инфраструктуру разрушенного в 2014 году Донецкого аэропорта. На опубликованных в сети спутниковых снимках видно, что россияне зарыли фортификации на взлетно-посадочной полосе и начали строительство на автомобильных стоянках.

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Канал Military Journal пишет, что восстановление началось в июле 2025 года. Админы паблика опубликовали спутниковые данные, которые свидетельствуют о строительных работах на территории аэропорта.

На снимках заметно несколько изменений:

слева на спутниковых снимках видно, что россияне зарыли фортификации, которые проходили через взлетно-посадочную полосу;

на месте заброшенных автомобильных парковок есть признаки строительных работ — вероятно, подготовки к монтажу топливных резервуаров.

Кроме того, строительство, вероятно, происходит на территории гипермаркета "METRO Cash and Carry" №24, однако авторы канала отмечают, что это может быть как возведение военного объекта, так и простое восстановление.

В Military Journal также отметили, что получали единичные сообщения о якобы пусках вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/Герань-2" из аэропорта в Донецке, однако эта информация не имеет официального подтверждения.

Вид Донецкого аэропорта на спутниковом снимке от 11 июня 2025 года Фото: Скрин видео На снимке за 31 июля на территории аэропорта можно заметить изменения, связанные со строительством Фото: Скрин видео

Бои за Донецкий аэропорт

Около 2 500 украинских защитников, которых прозвали "киборгами" за чрезвычайную стойкость и несокрушимость, держали оборону Донецкого аэропорта в течение 242 дней с 26 мая 2014 года до 22 января 2015-го. Россияне 20 января 2015 года взорвали колонны, которые держали перекрытие нового терминала, что привело к гибели 41 украинского военного. Всего в боях за Донецкий аэропорт по официальным данным погиб по меньшей мере 101 украинский "киборг".

В июне 2024 года в сети появились фото Донецкого аэропорта через 10 лет после начала боев, сделанные оператором дрона. На них можно было увидеть, что оккупанты убрали остатки зданий старого и нового терминалов.

Напомним, 18 июля OSINT-сообщество "Киберборошно" опубликовало спутниковые снимки с последствиями удара БПЛА по заводу "Энергия" в российском городе Елец, осуществленном 15 июля.