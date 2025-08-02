Окупанти відновлюють інфраструктуру Донецького аеропорту: в мережі показали знімки з супутника

Окупанти, ймовірно, почали відновлювати інфраструктуру зруйнованого у 2014 році Донецького аеропорту. На опублікованих в мережі супутникових знімках видно, що росіяни зарили фортифікації на злітно-посадковій смузі та почали будівництво на автомобільних стоянках.

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Канал Military Journal пише, що відновлення розпочалося в липні 2025 року. Адміни пабліка опублікували супутникові дані, які свідчать про будівельні роботи на території аеропорту.

На знімках помітно декілька змін:

зліва на супутникових знімках видно, що росіяни зарили фортифікації, які проходили через злітно-посадкову смугу;

на місці закинутих автомобільних паркувань є ознаки будівельних робіт — імовірно, підготовки до монтажу паливних резервуарів.

Крім того, будівництво, вірогідно, відбувається на території гіпермаркету "METRO Cash and Carry" №24, однак автори каналу зазначають, що це може бути як зведення військового об'єкту, так і просте відновлення.

У Military Journal також зазначили, що отримували поодинокі повідомлення про начебто пуски ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/Герань-2" з аеропорту в Донецьку, проте ця інформація не має офіційного підтвердження.

Вигляд Донецького аеропорту на супутниковому знімку від 11 червня 2025 року Фото: Скрин відео На знімку за 31 липня на території аеропорту можна помітити зміни, пов'язані з будівництвом Фото: Скрин відео

Бої за Донецький аеропорт

Близько 2 500 українських захисників, яких прозвали "кіборгами" за надзвичайну стійкість і незламність, тримали оборону Донецького аеропорту протягом 242 днів з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015-го. Росіяни 20 січня 2015 року підірвали колони, які тримали перекриття нового термінала, що призвело до загибелі 41 українського військового. Всього у боях за Донецький аеропорт за офіційними даними загинув щонайменше 101 український "кіборг".

У червні 2024 року в мережі з'явилися фото Донецького аеропорту через 10 років після початку боїв, зроблені оператором дрона. На них можна було побачити, що окупанти прибрали залишки будівель старого і нового терміналів.

Нагадаємо, 18 липня OSINT-спільнота "Кіберборошно" опублікувала супутникові знімки з наслідками удару БПЛА по заводу "Энергия" в російському місті Єлець, здійсненому 15 липня.