Сітка не допомогла: в мережі показали наслідки удару БПЛА по заводу "Энергия" в РФ (фото)

Супутникові знімки підтвердили, що в ніч на 15 липня українські безпілотники уразили будівлю на заводі "Энергия" в російському місті Єлець. Продукцію, виготовлену на підприємстві, ворог використовує у своєму військово-промисловому комплексі.

Related video

БПЛА атакували територію виробничого комплексу, який займається виготовленням сучасних літій-іонних, літій-залізо-фосфатних та інших акумуляторів, зазначили в Telegram-каналі OSINT-спільноти "Кіберборошно".

Сліди ураження будівлі ПАО "Энергия" Фото: Telegram / КіберБорошно Антидроновий захист над будівлею ПАО "Энергия" Фото: Telegram / КіберБорошно

Аналітики вказали на те, що напередодні атаки росіяни змонтували над будівлею захисну споруду у вигляді залізної конструкції-сітки. Попри це, судячи з супутникових фото, український дрон зміг пошкодити об’єкт.

"Така конструкція була побудована лише в одному місці, що може свідчити про важливість саме цього приміщення", — наголосили в спільноті.

Атака на завод "Энергия": що відомо

У ніч на 15 липня БПЛА атакували місто Єлець у РФ. Під ударом опинився завод "Энергия", який виготовляє батареї для модулів планування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби ЗС РФ. Над будівлею було помічено дим.

БПЛА ударили по заводу "Энергия"

Важливо

В Україні збили "ювілейний" 30-тисячний "Шахед": скільки таких БПЛА зараз виробляє РФ (фото)

"У Єльці БПЛА впав на території промислової зони. Постраждала одна людина, їй надається вся необхідна медична допомога, загрози життю немає. На місці перебувають екстрені та профільні служби", — написав з цього приводу губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Нагадаємо, завод "Энергия" також опинився під атакою БПЛА 3 липня. За даними Генштабу ЗСУ, метою операції було зниження наступальних можливостей ЗС РФ. Над її реалізацією працювали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Окрім того, Фокус повідомляв, що після атаки українських дронів у Тульській області Росії призупинив свою роботу хімічний завод "Щекіноазот", на якому виготовляють основу вибухівки, твердого ракетного палива і синтетичних матеріалів для ВПК Росії.