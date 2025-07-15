Українські БПЛА атакували три області РФ: що було метою (відео)

У місті Єлець Липецької області було атаковано стратегічний завод "Енергія", який виробляє комплектуючі для авіаційних бомб. Це не перший наліт на підприємство.

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Безпілотники атакували кілька областей Росії з 14 по 15 липня. Відомо, що дрони бачили в Липецькій, Воронезькій і Ростовській області. Фокус зібрав, все що відомо.

У Єльці горить завод "Енергія"

БпЛА атакували Єлець Липецької області: у місцевих пабліках повідомляють, що чули щонайменше три потужні вибухи. Було атаковано завод "Енергія", над ним помічено дим. Цей завод — один із найбільших у РФ виробників хімічних джерел струму. Підприємство виготовляє батареї для модулів планування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов ухильно повідомив, що жертв немає. На території "підприємства" постраждала одна людина. При цьому назву підприємства він не повідомив.

"У Єльці БПЛА впав на території промислової зони. Постраждала одна людина, їй надається вся необхідна медична допомога, загрози життю немає. На місці перебувають екстрені та профільні служби", — написав губернатор.

У Воронезькій області працювала російська ППО і, судячи з фото, дрони збивали над житловими районами. Це підтвердив і губернатор Олександр Гусєв, який повідомив, що "черговими силами ППО в небі над Воронежем і трьома районами області виявлено і знищено 12 безпілотних літальних апаратів".

У Воронежі російське ППО збивало дрони просто над містом Фото: Соцсети

"У центрі Воронежа внаслідок падіння збитого БПЛА легкі поранення дістали кілька людей. Усім уже надано медичну допомогу", — заявив Гусєв. Що було метою у Воронезькій області — невідомо. Але поруч розташований військовий аеродром "Балтимор".

Також повідомлялося про дрони в Ростовській і Брянській областях. Але, можна припустити, що ці російські регіони метою не були і безпілотники прямували далі. При цьому російські ЗМІ дуже коротко заявили про те, що була повітряна тривога і відзвітували, що руйнувань немає.

Головну увагу приділили саме Воронежу, заявивши, що це була "найбільша атака" з 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну.

У Генштабі ЗСУ поки не коментували атаки безпілотників на Росію.

Нагадаємо, Єлець у Липецькій області вже кілька разів був атакований з весни 2025 року. Так, у травні на ПАТ "Енергія" вже була пожежа.

Ще одна атака була в ніч на 3 липня. Тоді безпілотники летіли на завод "Енергія" і на місцевий аеродром.