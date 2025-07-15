Украинские БПЛА атаковали три области РФ: что было целью (видео)

В городе Елец Липецкой области был атакован стратегический завод "Энергия", который производит комплектующие для авиационных бомб. Это не первый налет на предприятие.

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Беспилотники атаковали несколько областей России с 14 по 15 июля. Известно, что дроны видели в Липецкой, Воронежской и Ростовской области. Фокус собрал, все что известно.

В Ельце горит завод "Энергия"

БпЛА атаковали Елец Липецкой области: в местных пабликах сообщают, что слышали по меньшей мере три мощных взрыва. Был атакован завод "Энергия", над ним замечен дым. Этот завод — один из крупнейших в РФ производителей химических источников тока. Предприятие изготавливает батареи для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уклончиво сообщил, что жертв нет. На территории "предприятия" пострадал один человек. При этом название предприятия он не сообщил.

"В Ельце БПЛА упал на территории промышленной зоны. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. На месте находятся экстренные и профильные службы", — написал губернатор.

В Воронежской области работала российская ПВО и, судя по фото, дроны сбивали над жилыми районами. Это подтвердил и губернатор Александр Гусев, который сообщил, что "дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов".

В Воронеже российское ПВО сбивало дроны прямо над городом Фото: Соцсети

"В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь", — заявил Гусев. Что было целью в Воронежской области – неизвестно. Но рядом находится военный аэродром "Балтимор".

Также сообщалось о дронах в Ростовской и Брянской областях. Но, можно предположить, что эти российские регионы целью не были и беспилотники направлялись дальше. При это российские СМИ очень коротко заявили о том, что была воздушная тревога и отчитались, что разрушений нет.

Главное внимание уделили именно Воронежу, заявив, что это была "крупнейшая атака" с 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину.

В Генштабе ВСУ пока не комментировали атаки беспилотников на Россию.

Напомним, Елец в Липецкой области уже несколько раз был атакован с весны 2025 года. Так, в мае на ПАО "Энергия" уже был пожар.

Еще одна атака была в ночь на 3 июля. Тогда беспилотники летели на завод "Энергия" и на местный аэродром.