В Україні збили "ювілейний" 30-тисячний "Шахед": скільки таких БПЛА зараз виробляє РФ (фото)

В Україні нещодавно було збито дрон «Шахед» з серійним номером Ы30000. Буква "Ы" вказує на те, що він був виготовлений в "Алабузі» — особливій економічній зоні промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Татарстану.

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Дрони серії "Ы" росіяни почали запускати по Україні ще в липні 2023 року. Фото уламка "ювілейного" 30-тисячного "Шахеда" опублікувало видання Defense Express.

Уламок "ювілейного" БПЛА "Шахед" Фото: Defense Express

Окрім серійного номера на "Шахеді" можна помітити маркування "С3ВК", яке слугує для позначки системи супутникової навігації. Конкретно цей дрон був оснащений 12-канальною антеною "Комета-М", яка наразі є найбільш ефективним російським рішенням проти глушіння.

За даними порталу, за перше півріччя 2023 року росіяни виготовили близько 2,5 тисячі "Шахедів" серії "Ы". За весь 2024 рік об’єми виробництва сягнули 10 тисяч, а за 7 місяців 2025 року — 18 тисяч. Це говорить про стрімке нарощування виробничих можливостей РФ.

При цьому експерти наголосили, що будь-яке виробництво рано чи пізно виходить на так зване "плато" та впирається у "стелю". Це може бути пов’язано, наприклад, з кількістю доступних комплектуючих для БПЛА.

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У виданні також зазначили, що серія "Ы" є найбільш масовою, однак окрім неї в "Алабузі" також виробляються дрони з індексом, що починається з літер "Ъ" та "Э". Своєю чергою серії "К", "КБ", "КЦ" виготовляються на заводі "Купол" в Іжевську, який нещодавно атакували українські дрони.

Нагадаємо, в російських ударних безпілотних апаратах "Шахед" стає все менше західних компонентів. Натомість збільшилась частка комплектуючих китайського виробництва.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ застосовують нові ударні БПЛА, які зовні нагадують "Шахед", можуть пролетіти близько 200 км, щоб атакувати техніку Сили оборони України.