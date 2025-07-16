В Украине сбили "юбилейный" 30-тысячный "Шахед": сколько таких БПЛА сейчас производит РФ (фото)

В Украине недавно был сбит дрон "Шахед" с серийным номером Ы30000. Буква "Ы" указывает на то, что он был изготовлен в "Алабуге" — особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Елабужском районе Татарстана.

Related video

Дроны серии "Ы" россияне начали запускать по Украине еще в июле 2023 года. Фото обломка "юбилейного" 30-тысячного "Шахеда" опубликовало издание Defense Express.

Обломок "юбилейного" БПЛА "Шахед" Фото: Defense Express

Кроме серийного номера на "Шахеде" можно заметить маркировку "С3ВК", которая служит для обозначения системы спутниковой навигации. Именно этот дрон был оснащен 12-канальной антенной "Комета-М", которая сейчас является наиболее эффективным российским решением против глушения.

По данным портала, за первое полугодие 2023 года россияне изготовили около 2,5 тысячи "Шахедов" серии "Ы". За весь 2024 год объемы производства достигли 10 тысяч, а за 7 месяцев 2025 года — 18 тысяч. Это говорит о стремительном наращивании производственных возможностей РФ.

При этом эксперты отметили, что любое производство рано или поздно выходит на так называемое "плато" и упирается в "потолок". Это может быть связано, например, с количеством доступных комплектующих для БПЛА.

Важно

Сбить 1000 "Шахедов" нереально: почему БПЛА-перехватчики не смогут защитить Украину

В издании также отметили, что серия "Ы" является наиболее массовой, однако кроме нее в "Алабуге" также производятся дроны с индексом, начинающимся с букв "Ъ" и "Э". В свою очередь серии "К", "КБ", "КЦ" изготавливаются на заводе "Купол" в Ижевске, который недавно атаковали украинские дроны.

Напомним, в российских ударных беспилотных аппаратах "Шахед" становится все меньше западных компонентов. Зато увеличилась доля комплектующих китайского производства.

Фокус также писал о том, что ВС РФ применяют новые ударные БПЛА, которые внешне напоминают "Шахед", могут пролететь около 200 км, чтобы атаковать технику Силы обороны Украины.