"Производство "Шахедов" будет приостановлено на определенный период": последствия удара ВСУ по заводу "Купол"

ВСУ атаковали стратегическое предприятие российского ВПК — ижевский завод "Купол", один из центров производства дронов-камикадзе Shahed. Фокус разбирался, действительно ли это остановит поток беспилотников, которыми РФ атакует Украину, и насколько болезненным оказался удар.

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Силы обороны Украины нанесли удар по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", что в Удмуртской республике России. Это предприятие, расположенное в 1400 км от украинской границы, является ключевым в российском военно-промышленном комплексе, в частности из-за производства дронов-камикадзе "Шахед", которые Россия использует для атак по Украине.

Удар, произошедший 1 июля 2025 года, привел к значительным повреждениям, в частности разрушению крыши над одним из цехов завода.

Проект "Схемы" обнародовал спутниковые снимки, которые фиксируют состояние завода "Купол" до и после удара. Снимки, сделанные 10 июня, показывают целостные здания предприятия. Зато изображения от 2 июля демонстрируют значительные разрушения: снесена крыша одной из пяти секций П-образного корпуса. По оценкам, площадь поврежденной крыши составляет около 1380 кв.м.

Российские СМИ, в частности Astra, сообщили, что взрывы произошли в двух цехах предприятия — №106 и №110. В цех №106 дрон попал в окно, а в цех №110 — в крышу, что привело к его обрушению. На опубликованных фото видно, что пострадало трехэтажное здание с высокими окнами, окруженное инфраструктурой, необходимой для производства вооружений.

Удар по ижевскому заводу "Купол": последствия атаки украинских дронов

Бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Российская Федерация организовала производство БПЛА на нескольких основных локациях.

Первой и ключевой является специальная экономическая зона "Алабуга" в Татарстане, вблизи Казани. Эта площадка считается основным центром производства дронов, в частности Shahed-131 и Shahed-136.

Второй важный очаг — предприятия в Ижевске, что в Республике Удмуртия. По данным эксперта, недавно в Ижевске появились еще два промышленных объекта, которые специализируются на изготовлении не только "Шахедов", но и дронов-обманок, таких как "Гербера" и "Пародия".

Третий объект расположен в Ленинградской области, на предприятии "Кронштадт", которое занимается производством других модификаций дронов, представляющих угрозу для украинских позиций на передовой.

"Удар по "Куполу" в Ижевске — это лишь один из ударов по объектам, которые имеют отношение к производству "Шахедов". Но для того, чтобы понять реальный эффект, нужна дополнительная информация о масштабах повреждений. Сейчас последствия удара остаются не до конца известными. Детальный анализ, в том числе усилиями разведки, еще впереди", — говорит Фокусу Селезнев.

Эксперт обращает внимание на то, что Россия сознательно рассредоточивает свои производственные мощности, чтобы минимизировать риски от украинских атак. Кроме упомянутых площадок в "Алабуге", Ижевске и Ленинградской области, Россия также начала разворачивать производство в КНДР. По словам Селезнева, там уже локализованы новые мощности, переданы технологии, а технический персонал проходит обучение для работы на этих объектах. Такой подход позволяет России не только увеличивать объемы производства, но и усложнять задачу для украинских сил, ведь уничтожение одного объекта не останавливает весь цикл.

"Россия пытается защитить свои предприятия путем их географического распределения. Это своеобразная стратегия, которая призвана уменьшить уязвимость от ударов украинских ракет и дронов", — объясняет Селезнев.

Такой подход, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что враг готовится к долгосрочному противостоянию и пытается обезопасить свою военную промышленность.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, пока нет полной картины повреждений российского предприятия. Эксперт отмечает необходимость выяснить, пострадали ли именно те объекты на предприятии, которые играют ключевую роль в производственном процессе.

Он утверждает, что ижевский завод "Купол" уже длительное время является одной из основных производственных площадок для создания Shahed-136. Эти дроны активно используются российскими силами для атак на Украину, что делает завод стратегически важным объектом. По предварительной информации, удар был направлен на цех, который занимается металлообработкой, пайкой микросхем и другими ключевыми процессами, необходимыми для производства беспилотников. Повреждение этого цеха, по словам Коваленко, может оказать существенное влияние на выпуск дронов, поскольку именно здесь происходят важные этапы сборки.

Сейчас известно о значительных внешних повреждениях здания цеха, однако информация о внутреннем состоянии и степени разрушения производственных линий остается ограниченной. Эксперт отмечает, что для полноценной оценки необходимо дождаться данных о том, какие именно линии производства пострадали и насколько серьезно.

"Вполне возможно, что производство "Шахедов" будет приостановлено на определенный период, ведь повреждения выглядят существенными", — говорит Фокусу Коваленко.

ВСУ атаковали завод "Шахедов": насколько дронов станет меньше

Александр Коваленко подчеркивает, что систематические удары по таким объектам имеют стратегическое значение. Они направлены не только на уничтожение отдельных предприятий, но и на создание долгосрочных препятствий для российской военной промышленности.

"Такая системность способна тормозить производство, создавать дефицит комплектующих и препятствовать накоплению россиянами необходимого боекомплекта. Это особенно важно в контексте нынешней ситуации, когда российские силы находятся в фазе накопления боекомплекта, которая длится уже четвертый день. Вопрос, является ли эта фаза накопления плановой или она стала следствием удара по Ижевскому заводу, остается открытым", — отмечает эксперт.

Коваленко предполагает, что ответ станет понятен в течение ближайших дней. Если удары по Украине будут продолжаться с регулярностью 400-450 дронов каждые 3-4 дня, это будет свидетельствовать о том, что влияние на производство было незначительным. Однако, если в июле таких массированных налетов не будет, это может подтвердить эффективность удара даже без детальной информации о состоянии цеха.

Эксперт отмечает, что удары по таким объектам, как Ижевский завод, являются частью более широкой стратегии, направленной на подрыв военно-промышленного комплекса России.

"Это не просто единичные атаки, а системная работа, которая имеет целью сорвать планы врага по накоплению вооружений. Успешное поражение ключевых производственных мощностей может не только уменьшить количество атак, но и заставить Россию перераспределять ресурсы, что ослабит ее на других направлениях", — подчеркивает он.

Кроме того, эксперт обращает внимание на необходимость продолжения подобных операций.

"Если мы хотим, чтобы Россия не могла накапливать боекомплект, удары должны быть не только точечными, но и регулярными. Это заставит врага постоянно тратить ресурсы на восстановление и защиту", — добавляет Коваленко.

Владислав Селезнев предостерегает от поспешных выводов относительно того, что удар по "Куполу" существенно повлияет на интенсивность российских дроновых атак. По его мнению, распределение производственных мощностей и резервные возможности России позволяют ей поддерживать стабильный выпуск БПЛА, даже если отдельные объекты получают повреждения.

Для точной оценки последствий удара по Ижевскому заводу необходима детальная информация о степени разрушений, в частности о том, пострадали ли ключевые производственные линии. Селезнев предполагает, что украинская разведка будет активно исследовать этот вопрос.

"Пока мы не будем иметь подтвержденных данных, сложно говорить, потерял ли враг возможность изготавливать дроны определенной спецификации", — добавляет эксперт.

В то же время он отмечает, что Россия, вероятно, продолжит наращивать выпуск БПЛА, используя распределенные площадки и новые технологии.

"В ближайшей перспективе мы вряд ли увидим существенное уменьшение дроновых атак. Но каждый удар по таким объектам, как "Купол", создает для врага проблемы, заставляя его тратить время и ресурсы на восстановление. Для Украины это означает необходимость усиления давления на российскую военную инфраструктуру, чтобы сорвать планы врага и уменьшить угрозу на передовой", — заключает эксперт.

Напомним, впервые зафиксирована переброска оккупантами военной техники через порт Мариуполя — вывезены БМП и танки в направлении Запорожской области. Опрошенные Фокусом эксперты предупреждают: если РФ начнет системно использовать эту точку, это существенно усилит ее логистические возможности на южном направлении.

Ранее Фокус писал, что Силы обороны Украины взорвали склад россиян на территории оккупированной Донетчины, где те хранили зенитные управляемые ракеты и боеприпасы для реактивных систем залпового огня.