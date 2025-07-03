"Виробництво "Шахедів" буде призупинено на певний період": наслідки удару ЗСУ по заводу "Купол"

ЗСУ атакували стратегічне підприємство російського ВПК — іжевський завод "Купол", один із центрів виробництва дронів-камікадзе Shahed. Фокус розбирався, чи справді це зупинить потік безпілотників, якими РФ атакує Україну, і наскільки болісним виявився удар.

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Сили оборони України завдали удару по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", що в Удмуртській республіці Росії. Це підприємство, розташоване за 1400 км від українського кордону, є ключовим у російському військово-промисловому комплексі, зокрема через виробництво дронів-камікадзе "Шахед", які Росія використовує для атак по Україні.

Удар, що стався 1 липня 2025 року, призвів до значних пошкоджень, зокрема зруйнування даху над одним із цехів заводу.

Проєкт "Схеми" оприлюднив супутникові знімки, які фіксують стан заводу "Купол" до та після удару. Знімки, зроблені 10 червня, показують цілісні будівлі підприємства. Натомість зображення від 2 липня демонструють значні руйнування: знесено дах однієї з п’яти секцій П-подібного корпусу. За оцінками, площа пошкодженого даху становить приблизно 1380 кв.м.

Російські ЗМІ, зокрема Astra, повідомили, що вибухи сталися у двох цехах підприємства — №106 та №110. У цех №106 дрон влучив у вікно, а в цех №110 — у дах, що призвело до його обвалення. На опублікованих фото видно, що постраждала триповерхова будівля з високими вікнами, оточена інфраструктурою, необхідною для виробництва озброєнь.

Удар до іжевського заводу "Купол": наслідки атаки українських дронів

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов наголошує, що Російська Федерація організувала виробництво БПЛА на кількох основних локаціях.

Першою і ключовою є спеціальна економічна зона "Алабуга" в Татарстані, поблизу Казані. Цей майданчик вважається основним центром виробництва дронів, зокрема Shahed-131 і Shahed-136.

Другий важливий осередок — підприємства в Іжевську, що в Республіці Удмуртія. За даними експерта, нещодавно в Іжевську з’явилися ще два промислових об'єкти, які спеціалізуються на виготовленні не лише "Шахедів", а й дронів-обманок, таких як "Гербера" та "Пародія".

Третій об'єкт розташований у Ленінградській області, на підприємстві "Кронштадт", яке займається виробництвом інших модифікацій дронів, що становлять загрозу для українських позицій на передовій.

"Удар по "Куполу" в Іжевську — це лише один з ударів по об'єктах, які дотичні до виробництва "Шахедів". Але для того, щоб зрозуміти реальний ефект, потрібна додаткова інформація про масштаби пошкоджень. Наразі наслідки удару залишаються не до кінця відомими. Детальний аналіз, зокрема зусиллями розвідки, ще попереду", — каже Фокусу Селезньов.

Експерт звертає увагу на те, що Росія свідомо розосереджує свої виробничі потужності, щоб мінімізувати ризики від українських атак. Окрім згаданих майданчиків в "Алабузі", Іжевську та Ленінградській області, Росія також почала розгортати виробництво у КНДР. За словами Селезньова, там уже локалізовані нові потужності, передані технології, а технічний персонал проходить навчання для роботи на цих об'єктах. Такий підхід дозволяє Росії не лише збільшувати обсяги виробництва, а й ускладнювати завдання для українських сил, адже знищення одного об'єкта не зупиняє весь цикл.

"Росія намагається захистити свої підприємства шляхом їхнього географічного розподілу. Це своєрідна стратегія, яка покликана зменшити вразливість від ударів українських ракет і дронів", — пояснює Селезньов.

Такий підхід, на думку експерта, свідчить про те, що ворог готується до довгострокового протистояння і намагається убезпечити свою військову промисловість.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, наразі немає повної картини пошкоджень російського підприємства. Експерт наголошує на необхідності з'ясувати, чи постраждали саме ті об'єкти на підприємстві, які відіграють ключову роль у виробничому процесі.

Він стверджує, що іжевський завод "Купол" вже тривалий час є одним із основних виробничих майданчиків для створення Shahed-136. Ці дрони активно використовуються російськими силами для атак на Україну, що робить завод стратегічно важливим об'єктом. За попередньою інформацією, удар був спрямований на цех, який займається металообробкою, пайкою мікросхем та іншими ключовими процесами, необхідними для виробництва безпілотників. Пошкодження цього цеху, за словами Коваленка, може мати суттєвий вплив на випуск дронів, оскільки саме тут відбуваються важливі етапи складання.

Наразі відомо про значні зовнішні пошкодження будівлі цеху, однак інформація про внутрішній стан та ступінь руйнування виробничих ліній залишається обмеженою. Експерт зазначає, що для повноцінної оцінки необхідно дочекатися даних про те, які саме лінії виробництва постраждали і наскільки серйозно.

"Цілком можливо, що виробництво "Шахедів" буде призупинено на певний період, адже пошкодження виглядають суттєвими", — каже Фокусу Коваленко.

ЗСУ атакували завод "Шахедів": наскільки дронів стане менше

Олександр Коваленко підкреслює, що систематичні удари по таких об’єктах мають стратегічне значення. Вони спрямовані не лише на знищення окремих підприємств, а й на створення довгострокових перешкод для російської військової промисловості.

"Така системність здатна гальмувати виробництво, створювати дефіцит комплектуючих і перешкоджати накопиченню росіянами необхідного боєкомплекту. Це особливо важливо в контексті нинішньої ситуації, коли російські сили перебувають у фазі накопичення боєкомплекту, яка триває вже четвертий день. Питання, чи є ця фаза накопичення плановою, чи вона стала наслідком удару по Іжевському заводу, залишається відкритим", — зазначає експерт.

Коваленко припускає, що відповідь стане зрозумілою протягом найближчих днів. Якщо удари по Україні триватимуть із регулярністю 400–450 дронів кожні 3–4 дні, це свідчитиме про те, що вплив на виробництво був незначним. Однак, якщо в липні таких масованих нальотів не буде, це може підтвердити ефективність удару навіть без детальної інформації про стан цеху.

Експерт наголошує, що удари по таких об’єктах, як Іжевський завод, є частиною ширшої стратегії, спрямованої на підрив військово-промислового комплексу Росії.

"Це не просто поодинокі атаки, а системна робота, яка має на меті зірвати плани ворога щодо накопичення озброєнь. Успішне ураження ключових виробничих потужностей може не лише зменшити кількість атак, а й змусити Росію перерозподіляти ресурси, що послабить її на інших напрямках", — підкреслює він.

Крім того, експерт звертає увагу на необхідність продовження подібних операцій.

"Якщо ми хочемо, щоб Росія не могла накопичувати боєкомплект, удари мають бути не лише точковими, а й регулярними. Це змусить ворога постійно витрачати ресурси на відновлення та захист", — додає Коваленко.

Владислав Селезньов застерігає від поспішних висновків щодо того, що удар по "Куполу" суттєво вплине на інтенсивність російських дронових атак. На його думку, розподіл виробничих потужностей і резервні можливості Росії дозволяють їй підтримувати стабільний випуск БПЛА, навіть якщо окремі об'єкти зазнають пошкоджень.

Для точної оцінки наслідків удару по Іжевському заводу необхідна детальна інформація про ступінь руйнувань, зокрема про те, чи постраждали ключові виробничі лінії. Селезньов припускає, що українська розвідка активно досліджуватиме це питання.

"Поки ми не матимемо підтверджених даних, складно говорити, чи втратив ворог можливість виготовляти дрони певної специфікації", — додає експерт.

Водночас він наголошує, що Росія, ймовірно, продовжить нарощувати випуск БПЛА, використовуючи розподілені майданчики та нові технології.

"У найближчій перспективі ми навряд чи побачимо суттєве зменшення дронових атак. Але кожен удар по таких об'єктах, як "Купол", створює для ворога проблеми, змушуючи його витрачати час і ресурси на відновлення. Для України це означає необхідність посилення тиску на російську військову інфраструктуру, щоб зірвати плани ворога та зменшити загрозу на передовій", — підсумовує експерт.

Нагадаємо, вперше зафіксовано перекидання окупантами військової техніки через порт Маріуполя — вивезені БМП та танків у напрямку Запорізької області. Опитані Фокусом експерти попереджають: якщо РФ почне системно використовувати цю точку, це суттєво посилить її логістичні спроможності на південному напрямку.

Раніше Фокус писав, що Сили оборони України підірвали склад росіян на території окупованої Донеччини, де ті зберігали зенітні керовані ракети та боєприпаси для реактивних систем залпового вогню.