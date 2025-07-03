Танки с моря: Россия перебрасывает бронетехнику через порт Мариуполя, — риски от нового логистического узла

Впервые зафиксирована переброска оккупантами военной техники через порт Мариуполя — вывезены БМП и танки в направлении Запорожской области. Опрошенные Фокусом эксперты предупреждают: если РФ начнет системно использовать эту точку, это существенно усилит ее логистические возможности на южном направлении. Но удар по объекту — дело не только техники, но и времени.

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В ночь на 3 июля российские оккупанты осуществили первую зафиксированную военную поставку через порт Мариуполя. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его данным, в период с 22:30 до 05:00 было полностью перекрыто движение по Приморскому бульвару и проспекту Лунина до площади Лунина — проезд разрешали только местным жителям с регистрацией.

В это время с территории порта и судоремонтного завода военными и гражданскими тягачами вывозили бронетехнику — в частности, были замечены боевые машины пехоты (БМП) и танки. Колонна двигалась в сторону Запорожской области.

"Это первый зафиксированный нами факт полноценного использования мариупольского порта как военной логистической точки за все время оккупации", — сообщает Андрющенко.

Он считает, что российские войска меняют логистические маршруты из-за проблем с поставками на запорожском направлении. Сейчас порт в Бердянске постепенно теряет значение, зато Мариуполь становится новым узлом для перевозки техники и боеприпасов.

Логистические маршруты оккупантов: как враг перевозит военный груз

По словам Петра Андрющенко, Россия использует несколько основных логистических маршрутов для обеспечения различных участков фронта. Часть грузов идет через Запорожскую область, другая — напрямую с территории оккупированного Крыма. Оттуда большой объем горючего поставляется по железной дороге, тогда как другая часть грузов доставляется автомобильными путями через Таганрог — дальше в направлении Запорожской, Донецкой областей и на север.

Отдельное значение имеет Иловайск, который стал ключевым для снабжения северного фланга Донбасса. Восстановленный железнодорожный узел между Донецком и Волновахой сейчас активно используется как главная магистраль для переброски техники и боеприпасов. Что же касается Луганской области — она снабжается непосредственно с территории России.

В интегрированную логистическую сеть также входят порты Мариуполя и Бердянска. Через Бердянск транспортируют топливо, хотя это делают осторожно — из-за успешных ударов украинских сил по складам и эшелонам. Если один из маршрутов становится недоступным, россияне оперативно переключаются на другие — в частности, вместо движения через Мелитополь грузы могут перенаправить через Токмак, Молочанск или Бердянск.

Андрющенко подчеркивает: российская логистическая система на оккупированных территориях гибкая, постоянно адаптируется к обстоятельствам и модернизируется. Именно поэтому она остается одной из главных целей для украинских ударов в глубоком тылу.

Враг использует порт Мариуполя: чем это грозит

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что и раньше оккупанты использовали порт Мариуполя для военных поставок.

"Да, можно сказать, что это что-то новое — впервые зафиксированное. Но на самом деле это уже было, есть и будет. Россия постоянно использует все имеющиеся локации для военных целей. Это логично с их стороны — рассредоточивать логистику, чтобы минимизировать риски ударов со стороны ВСУ.

Представьте: если РФ постоянно разгружалась бы в одном и том же месте — рано или поздно туда прилетит. Поэтому они меняют маршруты, используют различные порты, в том числе Мариуполь, Бердянск, Крым и тому подобное. Это позволяет избегать критических потерь — даже если где-то и попадет, логистика не остановится полностью. Так работает их стратегия диверсификации", — говорит Фокусу Ступак.

Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что использование врагом мариупольского порта является очень негативным фактором для Украины.

"Если россияне начнут системно использовать порт Мариуполя, это существенно усилит их возможности. Они смогут накапливать технику, отправлять боеприпасы, перевозить личный состав — то есть обеспечивать фронт как людьми, так и средствами поражения.

Это дополнительный маршрут поставки, который нам абсолютно не нужен. Потому что он реально расширяет потенциал оккупационных войск — дает им новые варианты для логистики, большие объемы и скорость доставки ресурсов", — говорит Фокусу Коваленко.

Именно поэтому, эксперт считает, что с украинской стороны будут приняты соответствующие меры для нейтрализации этой логистической цепи.

"И стоит подчеркнуть: у нас для этого действительно есть нужные средства", — уверен эксперт.

Удар по порту Мариуполя: атакуют ли ВСУ логистический узел врага и в чем здесь проблема

Иван Ступак считает, что Силы обороны Украины могли бы попасть в логистический узел россиян, ведь если украинские беспилотники долетают до Крыма, Казани или Ижевска — то и Мариуполь, конечно, в зоне досягаемости. Но проблема в другом.

"Проблема — во времени. Когда блогер пишет, что в порту Мариуполя что-то разгружают — не забывайте: между фактической разгрузкой и публикацией проходит время. Это может быть несколько часов, а может — несколько дней", — объясняет Ступак.

А дальше надо время, чтобы разведка проверила эту информацию:

действительно ли там есть что-то стоящее;

не "гражданский" ли это груз, по которому бить нельзя;

или это не что-то неважное (на что тратить боеприпасы — нецелесообразно);

а может — наоборот, это что-то критическое, типа ракет или техники.

Только после проверки дается команда, ищут точные координаты, готовятся средства поражения — ракеты, дроны — запускаются.

"Это все занимает время. А с нашей стороны еще и существует бюрократия. Да, к сожалению. Пока проходят все внутренние согласования — объект может уже исчезнуть с места. Поэтому основной вызов — это не только наличие цели, а оперативность, с которой мы можем на нее среагировать. И здесь важно: информация должна быть "на сейчас", почти в режиме онлайн. Разгружается — вот номенклатура, вот точка, вот координаты — и поехали. А если задержка в несколько дней — эта информация уже "дешевая", она ничего не стоит", — продолжает эксперт.

По его словам, с одной стороны — да, это важный сигнал. Но чтобы превратить его в эффективное действие — нужно время, и еще раз — время — "именно с этим у нас пока самая большая проблема".

Напомним, удар ВСУ по нефтебазе в оккупированном Луганске стал первым прицельным ударом по этому объекту за все время полномасштабной войны. Украинские силы бьют по тыловой логистике врага — и это, по словам экспертов, часть целенаправленной стратегии, которая со временем может парализовать поставки горючего, боеприпасов и техники к передовой.

Также Фокус писал, что огнеметные подразделения 704-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты Сил поддержки Вооруженных сил Украины изменили тактику применения своих средств поражения.