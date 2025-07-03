Система "Сеялка-ВМ8" на передовой: огнеметчики ВСУ нанесли 200 ударов за полгода

Огнеметные подразделения 704-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты Сил поддержки Вооружённых сил Украины изменили тактику применения своих средств поражения. В арсенале бойцов появилась украинская система залпового огня «Сеялка-ВМ8», предназначенная для стрельбы термобарическими боеприпасами.

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Украинские бойцы эффективно применяют установку на передовой, рассказал представитель 704-й бригады Андрей Попчук. Если раньше огнеметчики действовали в составе штурмовых групп, то теперь они работают как приданные огневые расчеты боевых бригад Сил обороны.

"Сеялка-ВМ8" представляет собой компактную и мобильную систему, которая эффективно поражает живую силу противника, укрытую в блиндажах, окопах и других инженерных сооружениях. При срабатывании боеприпаса создается облако горючего вещества, которое детонирует с образованием мощной ударной и тепловой волны, способной проникать в глубоко защищенные укрытия.

Система ведет огонь авиационными ракетами (НАР) С-8 с колесных транспортных средств, и может запускать 12 или, по другим данным, 16 неуправляемых боеприпасов.

Подготовка к боевому применению системы "Сеялка-ВМ8"

"За последние полгода наши подразделения выполнили более 200 боевых выездов. Благодаря точному огню "Сеялок" снижается боевая активность противника на передовой и открывается пространство для продвижения наших штурмовых групп", – рассказал майор Андрей Попчук.

Система получила положительные отзывы благодаря своей мобильности, возможности быстро менять огневые позиции и высокой эффективности на ближних дистанциях. При этом успешное применение требует высокой квалификации расчетов, тактической слаженности и четкого взаимодействия с пехотой и артиллерией.

Ранее бойцы 704-й отдельной бригады РХБ защиты, которые воюют на Лиманском направлении, продемонстрировали в действии огнеметную систему "Сеялка-ВМ8". В данном боевом эпизоде система была установлена на внедорожник.