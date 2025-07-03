Система "Сіялка-ВМ8" на передовій: вогнеметники ЗСУ завдали 200 ударів за півроку

Вогнеметні підрозділи 704-ї окремої бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту Сил підтримки Збройних сил України змінили тактику застосування своїх засобів ураження. В арсеналі бійців з'явилася українська система залпового вогню "Сівалка-ВМ8", призначена для стрільби термобаричними боєприпасами.

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Українські бійці ефективно застосовують установку на передовій, розповів представник 704-ї бригади Андрій Попчук. Якщо раніше вогнеметники діяли у складі штурмових груп, то тепер вони працюють як придані вогневі розрахунки бойових бригад Сил оборони.

"Сівалка-ВМ8" являє собою компактну і мобільну систему, яка ефективно вражає живу силу противника, сховану в бліндажах, окопах та інших інженерних спорудах. Під час спрацьовування боєприпасу створюється хмара горючої речовини, яка детонує з утворенням потужної ударної та теплової хвилі, здатної проникати в глибоко захищені укриття.

Система веде вогонь авіаційними ракетами (НАР) С-8 з колісних транспортних засобів, і може запускати 12 або, за іншими даними, 16 некерованих боєприпасів.

Підготовка до бойового застосування системи "Сівалка-ВМ8"

"За останні півроку наші підрозділи виконали понад 200 бойових виїздів. Завдяки точному вогню "Сівалок" знижується бойова активність противника на передовій і відкривається простір для просування наших штурмових груп", — розповів майор Андрій Попчук.

Система отримала позитивні відгуки завдяки своїй мобільності, можливості швидко змінювати вогневі позиції та високій ефективності на ближніх дистанціях. При цьому успішне застосування вимагає високої кваліфікації розрахунків, тактичної злагодженості та чіткої взаємодії з піхотою й артилерією.

Раніше бійці 704-ї окремої бригади РХБ захисту, які воюють на Лиманському напрямку, продемонстрували в дії вогнеметну систему "Сівалка-ВМ8". У цьому бойовому епізоді система була встановлена на позашляховик.