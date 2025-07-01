Удар по Луганску: как атака ВСУ на нефтебазу заставит оккупантов пересесть на мотоциклы

Удар ВСУ по нефтебазе в оккупированном Луганске стал первым прицельным ударом по этому объекту за все время полномасштабной войны. Украинские силы бьют по тыловой логистике врага — и это, по словам экспертов, часть целенаправленной стратегии, которая со временем может парализовать поставки горючего, боеприпасов и техники к передовой.

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В ночь с 30 июня на 1 июля Вооруженные силы Украины осуществили удар по оккупированному Луганску. В результате атаки было поражено нефтехранилище, что вызвало масштабный пожар и значительное задымление в городе.

По словам Андрея Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, "логистика россиян во временно оккупированном Луганске пылает", — он подтвердил успех удара по критическому объекту вражеских сил.

В социальных сетях появились видео, на которых слышно гудение ударных дронов над городом, а также несколько взрывов, после которых появились столбы огня. Мониторинговые телеграм-каналы уточнили: мишенью стало именно нефтеперерабатывающее хранилище.

Коваленко также отметил, что ВСУ "ювелирно" поразили другие военные объекты оккупантов во временно захваченном Донецке, добавив: "Там очень жирно", имея в виду точность и значимость объектов.

Военный эксперт Дмитрий Жмайло в комментарии Фокусу отмечает, что местные оккупационные власти сообщали о работе ПВО как минимум по 4-х дронах, однако пока неизвестно соответствует ли эта информация действительности.

Атака на Луганск: куда именно попали дроны ВСУ

"Исходя из информации в открытых источниках, известно, что потенциальными целями атаки стали нефтехранилище и логистика россиян. В частности одно из мест вероятного поражения идентифицировано как нефтебазу на юго-востоке Артемовского района временно оккупированного города Луганск", — говорит Фокусу Жмайло.

Также сообщается об аналогичных ударах по временно оккупированным Донецку и Крыму, а также в приграничных регионах России.

По словам эксперта, вероятно СОУ реализуют скоординированную операцию, направленную на подрыв логистики и уменьшение возможностей врага вести военные действий.

"По состоянию на сейчас официальные комментарии Генштаба ВСУ по эффективности удара отсутствуют, однако можем говорить, что подобные удары способствуют растяжению системы ПВО врага, усложняют логистику и имеют психологический эффект", — продолжает Жмайло.

Подрыв логистики врага в Луганске: как это повлияет на фронт

По словам военного эксперта Олега Жданова, удар по нефтебазе в Луганске не будет иметь прямого мгновенного эффекта — экономического или военного, не будет. Это работает немного иначе — влияние накапливается со временем.

"Например, если ударили по нефтебазе и она прекращает работу, то топливо придется подвозить из другого места. Это меняет логистику — новая база дальше, плечо подвоза длиннее, значит доставка становится сложнее. То же самое и с боеприпасами.

Боеприпасы и топливо на фронт не привозят в готовом виде. Их распределяют по точкам заправки — это емкости, куда их заливают, и оттуда потом выбирают. Мы бьем по этим узлам и прерываем поток. Это как в квартире перекрыть воду: сначала она еще немного течет из кранов, потом постепенно ослабевает, и в конце концов исчезает. Так же и здесь: эффект не мгновенный, но неизбежный", — говорит Фокусу Жданов.

Также стоит отметить что этот удар стал первым по оккупированному Луганску.

"Для меня это, честно говоря, странно. Она (нефтебаза — ред.) существовала там давно, буквально под носом, и мы имели чем ее достать. Но по каким-то причинам до сих пор туда не били. В прошлом мы сосредотачивались на других целях: скопления техники, склады, расположение личного состава", — продолжает эксперт.

По его мнению, именно сейчас Силы обороны Украины совершили атаку по Луганску, а именно по нефтебазе, по некоторым причинам.

"Россия накапливает ресурсы — это факт. У них хватает личного состава, и они концентрируют силы для штурмов. Технику, топливо, вооружение надо где-то хранить, вот и накапливают. И, видимо, в Генштабе наконец-то пришли к пониманию, что нужно бить по тылу. Возможно, это позиция нового начальника Генштаба", — считает Жданов.

В последнее время ВСУ действительно работаем по тылам. В качестве примера эксперт приводит удары по Херсонской и Запорожской областях — Токмак, Мелитополь. Там украинские воины остановили железнодорожное движение, и россияне до сих пор не смогли его полноценно восстановить. Также ВСУ разбили два эшелона с топливом, еще один — с техникой. То есть Силы обороны Украины не дают врагу накопить все в одном месте.

"Приоритеты немного изменились. Мы не имеем достаточно дронов, как обещали. Из-за этого технику уже не удается уничтожать в том объеме, как раньше. И с личным составом то же самое — физически не вытягиваем уничтожать его в таких масштабах. Поэтому сейчас мы работаем на перспективу: не дать России собрать полноценную ударную группировку. Если не хватает хотя бы одного компонента — техники, боеприпасов или горюче-смазочных материалов — российский солдат и дальше будет штурмовать наши позиции пешком. Максимум — на мотоциклах", — резюмирует Жданов.

Напомним, над Днепропетровщиной впервые сбита новая российская разработка — "Гром-Е1" — гибрид между ракетой и авиабомбой. Фокус разбирался, что это за оружие, почему оно опасно и как его уничтожать.

Также Фокус писал, что вечером 30 июня крылатые ракеты Storm Shadow атаковали Крым и Донецк, а несколько целей полетело в направлении Новошахтинска Ростовской области РФ.