Удар по Луганську: як атака ЗСУ на нафтобазу змусить окупантів пересісти на мотоцикли

Удар ЗСУ по нафтобазі в окупованому Луганську став першим прицільним ударом по цьому об’єкту за весь час повномасштабної війни. Українські сили б'ють по тиловій логістиці ворога — і це, за словами експертів, частина цілеспрямованої стратегії, яка з часом може паралізувати постачання пального, боєприпасів і техніки до передової.

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У ніч з 30 червня на 1 липня Збройні сили України здійснили удар по окупованому Луганську. Внаслідок атаки було уражено нафтосховище, що спричинило масштабну пожежу та значне задимлення в місті.

За словами Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, "логістика росіян у тимчасово окупованому Луганську палає", — він підтвердив успіх удару по критичному об’єкту ворожих сил.

У соціальних мережах з’явилися відео, на яких чути гудіння ударних дронів над містом, а також декілька вибухів, після яких з’явилися стовпи вогню. Моніторингові телеграм-канали уточнили: мішенню стало саме нафтопереробне сховище.

Коваленко також зазначив, що ЗСУ "ювелірно" вразили інші військові об’єкти окупантів у тимчасово захопленому Донецьку, додавши: "Там дуже жирно", маючи на увазі точність і значущість об’єктів.

Військовий експерт Дмитро Жмайло у коментарі Фокусу зазначає, що місцева окупаційна влада повідомляла про роботу ППО щонайменше по 4-х дронах, проте наразі невідомо чи відповідає ця інформація дійсності.

Атака на Луганськ: куди саме влучили дрони ЗСУ

"Виходячи з інформації у відкритих джерела, відомо що потенційними цілями атаки стали нафтосховище та логістика росіян. Зокрема одне з місць ймовірного ураження ідентифіковано як нафтобазу на південному-сході Артемівського району тимчасово окупованого міста Луганськ", — каже Фокусу Жмайло.

Також повідомляється про аналогічні удари по тимчасово окупованих Донецьку та Криму, а також у прикордонних регіонах Росії.

За словами експерта, ймовірно СОУ реалізують скоординовану операцію, спрямовану на підрив логістики та зменшення спроможностей ворога вести військові дій.

"Станом на зараз офіційні коментарі Генштабу ЗСУ щодо ефективності удару відсутні, проте можемо говорити, що подібні удари сприяють розтягненню системи ППО ворога, ускладнюють логістику та мають психологічний ефект", — продовжує Жмайло.

Підрив логістики ворога в Луганську: як це вплине на фронт

За словами військового експерта Олега Жданова, удар по нафтобазі в Луганську не матиме прямого миттєвого ефекту — економічного чи військового, не буде. Це працює трохи інакше — вплив накопичується з часом.

"Наприклад, якщо вдарили по нафтобазі і вона припиняє роботу, то паливо доведеться підвозити з іншого місця. Це змінює логістику — нова база далі, плече підвозу довше, значить доставка стає складнішою. Те саме і з боєприпасами.

Боєприпаси та паливо на фронт не привозять у готовому вигляді. Їх розподіляють по точках заправки — це ємності, куди їх заливають, і звідти потім вибирають. Ми б'ємо по цим вузлам і перериваємо потік. Це як у квартирі перекрити воду: спочатку вона ще трохи тече з кранів, потім поступово слабшає, і врешті зникає. Так само і тут: ефект не миттєвий, але неминучий", — каже Фокусу Жданов.

Також варто зазначити що цей удар став першим по окупованому Луганську.

"Для мене це, чесно кажучи, дивно. Вона (нафтобаза — ред.) існувала там давно, буквально під носом, і ми мали чим її дістати. Але з якихось причин досі туди не били. У минулому ми зосереджувалися на інших цілях: скупчення техніки, склади, розташування особового складу", — продовжує експерт.

На його думку, саме зараз Сили оборони України здійснили атаку по Луганську, а саме по нафтобазі, по деяким причинам.

"Росія накопичує ресурси — це факт. У них вистачає особового складу, і вони концентрують сили для штурмів. Техніку, паливо, озброєння треба десь зберігати, от і накопичують. І, мабуть, у Генштабі нарешті дійшли до розуміння, що потрібно бити по тилу. Можливо, це позиція нового начальника Генштабу", — вважає Жданов.

Останнім часом ЗСУ дійсно працюємо по тилах. Як приклад експерт наводить удари по Херсонській та Запорізькій областях — Токмак, Мелітополь. Там українські воїни зупинили залізничний рух, і росіяни досі не змогли його повноцінно відновити. Також ЗСУ розбили два ешелони з паливом, ще один — з технікою. Тобто Сили оборони України не дають ворогу накопичити все в одному місці.

"Пріоритети трохи змінилися. Ми не маємо достатньо дронів, як обіцяли. Через це техніку вже не вдається нищити в тому обсязі, як раніше. І з особовим складом те ж саме — фізично не витягуємо знищувати його в таких масштабах. Тому зараз ми працюємо на перспективу: не дати Росії зібрати повноцінне ударне угруповання. Якщо бракує хоча б однієї компоненти — техніки, боєприпасів або паливно-мастильних матеріалів — російський солдат і далі буде штурмувати наші позиції пішки. Максимум — на мотоциклах", — резюмує Жданов.

Нагадаємо, над Дніпропетровщиною вперше збито нову російську розробку — "Гром-Е1" — гібрид між ракетою та авіабомбою. Фокус розбирався, що це за зброя, чому вона небезпечна і як її знищувати.

Також Фокус писав, що надвечір 30 червня крилаті ракети Storm Shadow атакували Крим і Донецьк, а кілька цілей полетіло в напрямку Новошахтинська Ростовської області РФ.