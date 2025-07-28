"Или с царем что-то не то, или с землей": как теперь выглядит Мариуполь, — Андрющенко (видео)
В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин тайно наведался в Мариуполь, чтобы посетить там новый район, построенный российскими оккупантами. Однако после этого визита вид новостроек так изменился, что пропагандисты туда больше не ездят.
"Вот богопомазанный царь на эту землю ступил, а она что-то кроме сорняка ничего не выдает. Или с царем что-то не то, или с землей что-то не так", — подчеркнул руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире "24 Канала" 28 июля.
Район, который посещал Путин, называют Невским. Теперь он отмечается еще одной "изюминкой" — сорняком в рост человека, которого в Мариуполе не видели за все время оккупации. Трава так испортила картинку, что российские пропагандисты, которые раньше часто снимали видео в новом "элитном" районе, больше там не появляются.
"Вообще замечательная история! То есть есть микрорайон, который отрезан транспортно-логистически от остальной части Мариуполя. И поэтому для того, чтобы попасть на остатки маршруток, которые теперь являются коммунальным транспортом, муниципальным, городским, то ты должен пройти через эти заросли фактически кустов и этого сорняка, амброзии", — пояснил Андрющенко.
Он подчеркнул, что то, во что превратился возведенный оккупантами район после визита Путина, ярко иллюстрирует кризис руководства в России. По словам руководителя "Центра изучения оккупации", такая же картина на самом деле наблюдается по всему Мариуполю. В городе растет высокая трава, но коммунальщики ничего с этим не делают.
"Поэтому она пылает. А сейчас начнется период аллергии — это амброзия, о которой там вообще стараются не вспоминать. А это ужас при таких условиях. Ох, мне страшно подумать, что там быть", — отметил он.
Андрющенко сказал, что может только "порадоваться" за 70 тысяч россиян, которые переехали в оккупированный Мариуполь и все больше будут страдать от аллергии.
"Ну, Welcome, что тут можно сказать. Хотели азовских радостей — получайте азовские радости и таким образом", — добавил он.
Напомним, 23 марта 2023 года в росСМИ информировали, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным жителям ЖК "Невский" начали угрожать выселением из выданных им квартир. Они благодарили политика за "кусочек рая", а потом столкнулись с проблемами с документами.
Руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов заявлял, что оккупированные территории посещал "двойник" Путина, а не он сам. По его словам, россияне тогда "забыли" позаботиться о выполнении протокола, который в случае поездок президента никогда не нарушают.