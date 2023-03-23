В Мариуполе начали выселять жителей ЖК "Невский", встречавших Путина — росСМИ

По информации СМИ, сразу несколько человек сообщили о том, что не могут получить свидетельства на право собственности из-за проверки "законности получения" квартиры, проводимой "прокуратурой".

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Жильцам построенного оккупантами в Мариуполе ЖК "Невский" начали угрожать выселением. В закрытом чате жилого комплекса мариупольцы жалуются друг другу на внезапно возникнувшие проблемы с оформлением выданных им квартир в собственность. Об этом сегодня, 23 марта сообщило российское издание "Верстка".

Это тот самый ЖК, жители которого на днях якобы встречали Путина и благодарили его за "кусочек рая".

Встреча Путина с якобы жителями разрушенного Мариуполя

"Сразу несколько человек сообщили о том, что не могут получить свидетельства на право собственности из-за проверки "законности получения" квартиры, проводимой прокуратурой", — пишет издание.

В Мариуполе начали выселять жителей ЖК "Невский", благодаривших Путина

По словам местной жительницы, когда она обратилась в "МФЦ" с вопросом о получении свидетельства на право собственности, ей сказали, что сначала "прокуратура" должна проверить законность получения жилья.

"Свидетельство на право собственности не выдадут, пока не проведут проверку о законности выдачи квартиры. И уже есть случаи выселения, если вдруг выяснится, что есть другое жилье", – написала одна из жительниц ЖК-чата.

Такие случаи подтверждают и собеседники журналистов. При этом, кроме наличия права собственности на другое жилье, делают это также по причине ошибок комиссии, проводившей проверки жильцов, а также исходя из других соображений. К примеру, одна из мариупольчанок рассказала, что боится потерять новую квартиру, поскольку владеет небольшой долей в квартире родителей.

Напомним, российские СМИ 19 марта сообщили, что Путин прибыл в Мариуполь. Диктатор вроде бы решил с местным населением и проверить работу оккупационных администраций на местах.

Эксперты раскрыли значение поездки Путина в оккупированный Мариуполь. Ольга Лаутман, внештатный старший научный сотрудник Центра по анализу европейской политики, считает, что российский диктатор пытается сплотить россиян и отвлечь от международного ордера на свой арест.