У Маріуполі почали виселяти мешканців ЖК "Невський", які зустрічали Путіна — росЗМІ

За інформацією ЗМІ, одразу кілька людей повідомили про те, що не можуть одержати свідоцтва на право власності через перевірку "законності отримання" квартири, яку проводить "прокуратура".

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Мешканцям збудованого окупантами у Маріуполі ЖК "Невський" почали погрожувати виселенням. У закритому чаті житлового комплексу маріупольці скаржаться один одному на проблеми з оформленням виданих ним квартир у власність. Про це сьогодні, 23 березня, повідомило російське видання "Верстка".

Це той самий ЖК, жителі якого днями нібито зустрічали Путіна та дякували йому за "шматочок раю".

Зустріч Путіна з нібито мешканцями зруйнованого Маріуполя

"Відразу кілька людей повідомили про те, що не можуть одержати свідоцтва на право власності через перевірку "законності отримання" квартири, яку проводить прокуратура", — пише видання.

У Маріуполі почали виселяти мешканців ЖК "Невський", які дякували Путіну

За словами місцевої мешканки, коли вона звернулася до "МФЦ" із питанням про отримання свідоцтва на право власності, їй сказали, що спочатку "прокуратура" має перевірити законність отримання житла.

"Свідоцтво на право власності не видадуть, доки не проведуть перевірку про законність видачі квартири. І вже є випадки виселення, якщо раптом з'ясується, що є інше житло", — написала одна з мешканок ЖК-чату.

Такі випадки підтверджують співрозмовники журналістів. При цьому, крім наявності права власності на інше житло, роблять це також через помилки комісії, яка перевіряла мешканців, а також виходячи з інших міркувань. Наприклад, одна з маріупольчанок розповіла, що боїться втратити нову квартиру, оскільки має невелику частку на квартиру батьків.

Нагадаємо, російські ЗМІ 19 березня повідомили, що Путін прибув до Маріуполя. Диктатор начебто вирішив із місцевим населенням та перевірити роботу окупаційних адміністрацій на місцях.

Експерти розкрили значення поїздки Путіна до окупованого Маріуполя. Ольга Лаутман, позаштатний старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, вважає, що російський диктатор намагається згуртувати росіян і відволікти від міжнародного ордера на свій арешт.