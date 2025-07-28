"Або з царем щось не те, або з землею": як тепер виглядає Маріуполь, — Андрющенко (відео)
У березні 2023 року президент РФ Володимир Путін таємно навідався у Маріуполь, щоб відвідати там новий район, побудований російськими окупантами. Однак після цього візиту вид новобудов так змінився, що пропагандисти туди більше не їздять.
"Оце богопомазаний цар на цю землю ступив, а вона щось окрім бур'яну нічого не видає. Або з царем щось не те, або з землею щось не так", — підкреслив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в ефірі "24 Каналу" 28 липня.
Район, який відвідував Путін, називають Нєвським. Тепер він відзначається ще однією "родзинкою" — бур’яном у зріст людини, якого у Маріуполі не бачили за увесь час окупації. Трава так зіпсувала картинку, що російські пропагандисти, які раніше часто знімали відео в новому "елітному" районі, більше там не з’являються.
"Взагалі чудова історія! Тобто є мікрорайон, який відрізаний транспортно-логістично від іншої частини Маріуполя. І тому для того, щоб потрапити на залишки маршруток, які тепер є комунальним транспортом, муніципальним, міським, то ти маєш пройти через оці зарості фактично кущів і цього бур'яну, амброзії", — пояснив Андрющенко.
Він підкреслив, що те, на що перетворився зведений окупантами район після візиту Путіна, яскраво ілюструє кризу керівництва в Росії. Зі слів керівника "Центру вивчення окупації", така ж картина насправді спостерігається по всьому Маріуполю. У місті росте висота трава, але комунальники нічого з цим не роблять.
"Тому вона палає. А зараз почнеться період алергії — це амброзія, про яку там взагалі намагаються не згадувати. А це жах за таких умов. Ох, мені страшно подумати, що там бути", — зазначив він.
Андрющенко сказав, що може лише "порадіти" за 70 тисяч росіян, які переїхали в окупований Маріуполь і все більше страждатимуть від алергії.
"Ну, Welcome, що тут можна сказати. Хотіли азовських радощів — отримуйте азовські радощі й у такий спосіб", — додав він.
Нагадаємо, 23 березня 2023 року у росЗМІ інформували, що після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним жителям ЖК "Нєвський" почали погрожувати виселенням з виданих їм квартир. Вони дякували політику за "шматочок раю", а потім стикнулись з проблемами з документами.
Керівник українського ГУР Кирило Буданов заявляв, що окуповані території відвідував "двійник" Путіна, а не він сам. З його слів, росіяни тоді "забули" потурбуватись про виконання протоколу, який у випадку поїздок президента ніколи не порушують.