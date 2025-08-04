"Як за підручником економіки": жителі Донецька набирають дощову воду, не маючи питної (фото)

Жителі тимчасово окупованого Донецька зіштовхнулись з дефіцитом питної води, і окупанти знайшли рішення — обмежити ціну на неї. В результаті точки, де продавали воду, зачиняються, а місцеві добувають воду усіма можливими способами.

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Мешканці Донецька набирають воду з водойми, не маючи доступу до питної води. Кадрами з місця подій 4 серпня поділились у Telegram-каналі "Типичный Донецк".

"Так і живемо", — зауважили автори контенту.

Напередодні також у соцмережах передавали, що жителі Донецька збирали дощову воду за допомогою парасольок і мисок. У Калінінському районі помітили чергу за водою, а у Пролетарському — оголошення про відсутність води.

Черга за водою у Калінінському районі Фото: Соцмережi Фото черги у Калінінському районі Донецька Фото: Соцмережi

У місцевому пабліку в понеділок влаштували "перекличку щодо розливної води". У коментарях мешканці Донецька і населених пунктів у районі скаржаться, що точки продажу позачинялися і ціни відчутно зросли. На воду доводиться "полювати", адже у місцях, де вона є, її швидко розбирають.

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Росіяни просять почекати окупації Слов’янська

Колабораціоніст Денис Пушилін 3 серпня заявив, що неприпустимо, щоб спекулянти користувались ситуацією з питною водою. З його слів, "в такий непростий період" вода росла в ціні до 6 рублів за літр, тому довелося запровадити обмеження у 3,5 рубля.

Він визнав, що тепер точки зачиняються, а деякі підприємці відмовляються працювати, пригрозивши їм правоохоронними органами. Голова окупаційної влади запевнив, що окупанти мають "усі можливості", щоб вода була доступною і не перевищувала у ціні 3,5 рубля. Як саме влада цього доб’ється, він не уточнив.

Однак Пушилін повідомив, що обговорюється проведення другого водоводу з ріки Дон. Про це готується доповідь до президента РФ Володимира РФ. Окрім того, колабораціоніст зауважив, що для забезпечення жителів Донецька водою потрібно окупувати Слов’янськ. До цього моменту, як він попередив, доведеться терпіти "такі непрості умови".

Пушилін доклав руку до дефіциту води

Український журналіст Денис Казанський підкреслив, що ситуація з водою у Донецьку відбулася "як за підручником економіки".

Фото автомату з водою, який не працює у Донецьку Фото: Соцмережі Фото оголошення про відсутність питної води Фото: Соцмережі

"Після того, як ціни на воду на розлив злетіли до 5 рублів за літр, Пушилін вирішив заборонити зростання цін і наказав продавати воду по 3,50. Вгадайте, що сталося далі? Правильно. Вода просто зникла з продажу, оскільки продавати її собі у збиток підприємці відмовилися", — пояснив він.

Казанський зауважив, що тепер воду на розлив — не дістати, а вода у бутлях обходиться у 20 рублів за літр. Російських окупантів при цьому він назвав передбачуваними та бездарними.

Фото автомату з водою у Донецьку Фото: Соцмережі Продавці вказують, що не знають, коли з'явиться питна вода Фото: Соцмережі

Нагадаємо, 28 липня керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів, як тепер виглядає "елітний" район захопленого Маріуполя, в який приїжджав президент РФ Володимир Путін.

2 серпня стало відомо, що у липні цього року росіяни взялися за відновлення Донецького аеропорту. На злітно-посадковій смузі зарили фортифікації, а на автостоянках розгорнули будівництво.