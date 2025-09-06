РФ поспішає під'єднатися до Запорізької АЕС до опалювального сезону: чим це загрожує Україні, — Андрющенко

Росіяни поспішають з під'єднанням окупованої Запорізької атомної електростанції до своєї енергомережі й хочуть встигнути це зробити до старту опалювального сезону. Такий поспіх пов'язаний з тим, що у РФ розуміють, що можуть залишитися без електроенергії на окупованих територіях, що спричинить колапс.

Під'єднання Запорізької АЕС до російської мережі означатиме відключення станції від української енергомережі. Про ситуацію розповів голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у коментарі для телеканалу "КИЇВ24" 5 вересня.

Донецьк може залишитися без опалення

Коментуючи ситуацію з опаленням на окупованих росіянами територіях України, Андрющенко зауважив, що росіяни зможуть лише частково його там забезпечити. Краще складеться ситуація для територій, які відносно нещодавно опинилися у руках окупантів, оскільки там наразі немає серйозних проблем з водопостачанням, підкреслив посадовець.

Інша ситуація складається на територіях, які під окупацією росіян перебувають дещо довше. Якщо розглядати Донецьк, в якому триває водна криза, то місту взагалі може загрожувати відсутність опалення, вважає Андрющенко.

Водночас загрози існують і для інших територій: оскільки водосховища міліють, зупиняються ТЕЦ, системи яких охолоджуються завдяки воді у сховищах.

"Це стосується Зугресу, де Зугресівська ТЕЦ, радше за все, протягом місяця зупиниться", — розповів Андрющенко.

За його словами, зупинка ТЕЦ може залишити без електроенергії окуповані частини Донецької та Запорізької областей.

Росіяни хочуть під'єднати ЗАЕС: що це означає для України

Андрющенко розповів, що росіяни вже оголосили тендер на закупівлю насосного обладнання для АЕС. Окупаційні чиновники сподіваються, що воно допоможе запустити та відновити генерацію на всіх реакторах.

Після цих дій росіяни відключать Запорізьку АЕС від української енергомережі й натомість під'єднаються до власної. За словами Андрющенка, РФ вже готує інформаційну атаку на цю тему, плануючи звинуватити Україну у "водному геноциді", аби виправдати свої дії і "фактичне викрадення" ЗАЕС.

Варто зазначити, що про те, що росіяни готуються відновити ЗАЕС, у Greenpeace попереджали ще у червні. Фахівці побачили на супутникових знімках, що відбувається активне будівництво, зокрема встановлення неподалік нових електроопор.

Також у червні агентство Reuters писало, що Росія хоче відновити роботу ЗАЕС, однак є певні нюанси: зокрема їй доведеться закачувати воду з Дніпра.