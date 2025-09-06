РФ спешит подключиться к Запорожской АЭС до отопительного сезона: чем это грозит Украине, — Андрющенко

Россияне спешат с подключением оккупированной Запорожской атомной электростанции к своей энергосети и хотят успеть это сделать до старта отопительного сезона. Такая спешка связана с тем, что в РФ понимают, что могут остаться без электроэнергии на оккупированных территориях, что повлечет за собой коллапс.

Related video

Подключение Запорожской АЭС к российской сети будет означать отключение станции от украинской энергосети. О ситуации рассказал глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в комментарии для телеканала "КИЕВ24" 5 сентября.

Донецк может остаться без отопления

Комментируя ситуацию с отоплением на оккупированных россиянами территориях Украины, Андрющенко отметил, что россияне смогут лишь частично его там обеспечить. Лучше сложится ситуация для территорий, которые относительно недавно оказались в руках оккупантов, поскольку там пока нет серьезных проблем с водоснабжением, подчеркнул чиновник.

Другая ситуация складывается на территориях, которые под оккупацией россиян находятся несколько дольше. Если рассматривать Донецк, в котором продолжается водный кризис, то городу вообще может грозить отсутствие отопления, считает Андрющенко.

В то же время угрозы существуют и для других территорий: поскольку водохранилища мелеют, останавливаются ТЭЦ, системы которых охлаждаются благодаря воде в хранилищах.

"Это касается Зугрэса, где Зугрэсовская ТЭЦ, скорее всего, в течение месяца остановится", — рассказал Андрющенко.

По его словам, остановка ТЭЦ может оставить без электроэнергии оккупированные части Донецкой и Запорожской областей.

Россияне хотят подключить ЗАЭС: что это значит для Украины

Андрющенко рассказал, что россияне уже объявили тендер на закупку насосного оборудования для АЭС. Оккупационные чиновники надеются, что оно поможет запустить и восстановить генерацию на всех реакторах.

После этих действий россияне отключат Запорожскую АЭС от украинской энергосети и взамен подключатся к собственной. По словам Андрющенко, РФ уже готовит информационную атаку на эту тему, планируя обвинить Украину в "водном геноциде", чтобы оправдать свои действия и "фактическое похищение" ЗАЭС.

Стоит отметить, что о том, что россияне готовятся восстановить ЗАЭС, в Greenpeace предупреждали еще в июне. Специалисты увидели на спутниковых снимках, что происходит активное строительство, в частности установка неподалеку новых электроопор.

Также в июне агентство Reuters писало, что Россия хочет возобновить работу ЗАЭС, однако есть определенные нюансы: в частности ей придется закачивать воду из Днепра.