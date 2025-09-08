В Мариуполе РФ строит новый военный объект на "Азовстали": соединят с ЗАЭС, — Андрющенко (схема)

На территории разрушенного завода "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе может появиться военный объект Вооруженных сил Российской Федерации. Чтобы запитать этот объект, оккупанты тянут линию электропередач с Запорожской атомной электростанции.

Related video

Россияне планируют провести линию электроснабжения с ЗАЭС и запитать подстанцию №7 "Азовстали", написал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram-канале. В документации, полученной чиновником, речь идет о реконструкции двух ЛЭП на 110 кВ, одну из которых подведут к заводу, разрушенному оккупантами.

Сообщение Андрющенко появилось утром 8 сентября. В документах, полученных Андрющенко, речь идет о реконструкции 18 опор на 26,68 км. Работы будут проводиться на основании приказа органов оккупационной власти — "Минстроя ДНР" №175-од от 6 августа 2025 года. Исполнитель — ООО "Кашпин", указано в документах. Чиновник обратил внимание на то, что на схеме реконструкции линию доведут до правого берега реки Кальмиус, а дальше, на территории завода, ничего не будет делаться. На этом основании возникло предположение, что россияне планируют построить военный объект и поэтому сохраняют секретность.

"Все остальные планы инфраструктуры засекретили. Что прямо указывает на план превратить территорию Азовсталь совсем не в мирный объект", — написал Андрюшенко.

Еще один вопрос, который обеспокоил руководителя Центра изучения оккупации, — линия электропередач идет с оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Чиновник пояснил, что речь идет о магистрали, которую проложили от Энергодара до Волновахи и Тельманово, а дальше электроэнергия с украденной россиянами ЗАЭС пойдет в РФ.

"Собственно то, о чем мы говорим больше года становится реальностью. Под показательное молчание МАГАТЭ и Энергоатома", — отмечается в сообщении.

Андрющенко опубликовал фрагмент документации, на основании которой россияне планируют восстановить электроснабжение цехов на территории завода "Азовсталь". Среди прочего, есть ориентировочная схема, по которой будет идти ЛЭП, информация о размерах и конфигурации опор и фундаментов. Видим, что речь идет об ответвлении от ПС 380 кВ "Заря", которое не переходит дальше берега Кальмиуса.

Ситуация на Донбассе — проект ЛЭП к Азовстали в Мариуполе Фото: Петр Андрющенко/Telegram Ситуация на Донбассе — ЛЭП доходит до Кальмиуса Фото: Андрющенко Time

Кроме того, в заметке чиновника — три страницы проекта планирования реконструкции территории завода и подстанций. В документе можно увидеть название предприятия, которое будет выполнять работы, и некоторые детали ЛЭП.

Ситуация в Мариуполе — страница 1 проекта реконструкции Азовстали Ситуация в Мариуполе — страница 2 проекта реконструкции Азовстали Ситуация в Мариуполе — страница 3 проекта реконструкции Азовстали

Ситуация на Донбассе — детали

Отметим, 6 сентября Петр Анрющенко сообщил, что российские власти спешат присоединить ЗАЭС к энергосистеме РФ. Чиновник отметил, что цель оккупантов — успеть до начала отопительного сезона, чтобы подать тепло в Донецк и другие населенные пункты, которые могут замерзнуть из-за разрушения Зугрессовской ТЭС.

Напоминаем, в конце августа Андрющенко предупредил о возможной экологической катастрофе на Донбассе из-за уничтожения оккупантами Павловского водохранилища.