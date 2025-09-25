Запорізька АЕС на межі катастрофи: станція працює на аварійних генераторах через дії окупантів

Адміністрація окупованої Запорізької атомної електростанції змушена використовувати аварійні дизель-генератори. Станція втратила зовнішнє електропостачання після пошкодження лінії електропередачі, що створює загрозу безпеці.

Як повідомляє ПАТ "НАЕК "Енергоатом", ситуація на станції, тимчасово окупованій російськими військами в місті Енергодар, залишається критичною. Другий день поспіль ЗАЕС функціонує у аварійному режимі. Стабільне електропостачання, необхідне для безпечної експлуатації атомного об'єкта, відсутнє.

"Втрата зовнішнього електропостачання для такої потужної станції, як Запорізька АЕС, є надзвичайно небезпечною. Дизель-генератори призначені виключно для тимчасового аварійного живлення найважливіших систем безпеки", – заявили в компанії.

Пошкодження останньої діючої лінії електропередачі, що живила станцію від української енергосистеми, сталося 23 вересня. За даними "Енергоатому", інцидент став наслідком провокаційних дій російських військових.

Наголошується, що на контрольованій Україною території ця лінія є цілком справною. Національна енергетична компанія "Укренерго" підтвердила відсутність технічних перешкод для її використання. "Жодних пошкоджень на нашій стороні не зафіксовано. ЛЕП готова до подачі напруги", – йдеться у повідомленні оператора.

"Енергоатом" звинувачує окупаційну адміністрацію у свідомій відмові від підключення станції до української енергосистеми. Компанія характеризує дії російської сторони як навмисні та частину дезінформаційної кампанії.

"Окупанти продовжують грубо маніпулювати фактами. Вони свідомо наражають на небезпеку безпеку станції, створюючи загрозу для мільйонів людей в Україні та на всьому європейському континенті", – йдеться у заяві.

Тривала робота на дизель-генераторах не є безпечною для атомного об'єкта. Ці установки не розраховані на довготривале забезпечення всіх потреб станції. Їхня робота пов'язана з обмеженим запасом палива та ризиком технічних збоїв.

"Потенційна зупинка генераторів може призвести до повної втрати живлення. Це пряма загроза ядерній та радіаційній безпеці", – наголошують експерти.

У зв'язку з цим "Енергоатом" закликає міжнародних партнерів посилити тиск на країну-агресора. Компанія наполягає на негайній денацифікації та демілітаризації станції. "Єдиним законним оператором ЗАЕС є "Енергоатом". Станція має бути повернена під наш суверенний контроль для запобігання катастрофі", – заявили в компанії.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС, найпотужніша атомна станція в Європі, була захоплена російськими військами на початку березня 2022 року. З того часу ситуація з безпекою на об'єкті неодноразово визнавалася Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) як нестійка та загрозлива. Агентство неодноразово закликало до створення демилітаризованої зони навколо станції.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в Міністерстві енергетики України 23 вересня повідомили, що на окупованій ЗАЕС стався десятий блекаут і станція була вимушена перейти на живлення від дизельних генераторів.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 8 вересня повідомляв, що Росія порушила 6 із 7 стовпів ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

Як повідомляв Фокус, росіяни на окупованій Запорізькій атомній електростанції незаконно утримували понад 200 співробітників і мешканців Енергодара. Окупанти примушували ув'язнених до співпраці тортурами та психологічним тиском.