РФ порушила 6 із 7 стовпів ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, — МАГАТЕ

Росія порушила майже всі стовпи ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Станцію живить лише одна зовнішня лінія електропередач.

Фактично, на ЗАЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Такі висновки озвучив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, виступаючи перед Радою керівників.

У поняття "стовпи ядерної безпеки" входять головні компоненти ядерного та фізичного захисту, визначені МАГАТЕ на початку вторгнення ЗС РФ:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Наразі Запорізьку АЕС забезпечує лише одна зовнішня лінія електропередач. Усі шість реакторів — у стані холодної зупинки і жоден із них не запуститься безпечно.

"Ця ситуація створює серйозні ризики", — підкреслив фахівець.

За даними глави МАГАТЕ, рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 метрів і став ще ближчим до критичного порогу в 12 метрів. Після цього рівня системи охолодження вийдуть з ладу.

Необхідно побудувати насосну станцію, щоб системи охолодження стабільно працювала. Але через бойові дії біля АЕС ризики ядерних інцидентів збільшуються, підсумував Россі.

Нагадаємо, на початку серпня команда МАГАТЕ повідомляла про вибухи та задимлення поруч із майданчиком Запорізької АЕС. Тоді Гроссі закликав до максимальної військової стриманості.

Атаки на атомні об'єкти України стали звичними за час повномасштабної війни в Україні. Військові оглядачі називали катастрофічні наслідки таких обстрілів.